Kako jim je uspelo upočasniti Slayerje

Letošnje leto bomo zaključili s posebnim glasbenim projektom Slower. Nimam navade, da bi se ukvarjal s skupinami, ki preigravajo uspešnice drugih. Tokrat pa je izjema nujna, saj imamo pred sabo res zanimivo zgodbo z vrhunskimi glasbeniki.

Zamisel je prvi imel Bob Balch, kitarist kalifornijske stoner rok skupine Fu Manchu, nastala pa je pred približno štirimi leti. »Takrat sem imel učenko, ki je rada poslušala trash metal bend Slayer,« nam je zaupal Balch, ki ob profesionalnem igranju v bendu Fu Manchu tudi poučuje kitaro. »Učil sem jo igrati komad South of Heaven, a je bila začetnica, zato smo ritem pesmi upočasnili, da bi ji bilo lažje. Rezultat se mi je zdel imeniten. Že istega dne sem kitari dodal še nekaj bobnov. Mislil sem si “nekdo iz naše doom skupnosti bi se le moral poglobiti v to in projektu dati ime Slower!”« Besedna igra (slower v angleščini pomeni počasneje) in začetna zamisel se je v naslednjih letih še dodatno razvila.

»Nekega dne je Esben Willems, bobnar švedske doom metal skupine Monolord, objavil na Facebooku, da ima rad glasbena sodelovanja. Njegov bend mi je zelo všeč, zato sem se opogumil in mu poslal nekaj teh svojih priredb uspešnic Slayerjev. Esben je v skladbah posnel izredne bobne, zato sem mu poslal še dodatne komade in stvar je iz dneva v dan postajala bolj konkretna.« Balch in Willems sta se odločila, da bosta poiskala še druge glasbenike. Tako sta poklicala k sodelovanju še živo legendo, basista skupine Kyuss Scotta Reederja, pevko benda Year Of The Cobra Amy Barrysmith, basista švedske stoner rok skupine Lowrider Pedra Bergstranda in še pevko ameriške zasedbe Kylesa Lauro Pleasants. Vsak je k projektu dal odločilen doprinos, končni rezultat pa je plošček, v katerem lahko prisluhnemo petim pesmim, traja pa skoraj štirideset minut. Nove verzije komadov nimajo z originalnimi skladbami Slayerjev skoraj nič v zvezi, izpadejo povsem nove in v doom preobleki seveda počasnejše.

O albumu, ki bo izšel januarja za neodvisno glasbeno založbo Heavy Psych Sounds Records, je Willems dejal: »Ko mi je Bob prvič poslal tistih par komadov in sem prisluhnil njegovi kitari, je bila moja prva misel “to je genij”. Te ikonične skladbe, ki jih vsi poznamo na pamet, so nenadoma razkrile nepričakovano novo glasbeno dimenzijo!«

Tudi basist Bergstrand je nad končnim rezultatom ponosen: »Glede na okoliščine je to morda bogokletno, moram pa priznati, da ko me je Bob vprašal, ali bi želel igrati bas v priredbah skupine Slayer, so bile nekatere od teh skladb meni čisto nove. Izkušnja je tako bila še bolj posebna, saj sem najprej slišal počasnejšo različico, nato pa jo primerjal z izvirnikom. Bob je te pesmi resnično preoblikoval v nekaj popolnoma svojega in zelo sem ponosen, da sem tudi sam del tega projekta.« Bravo fantje! Rajko Dolhar

Slower

Doom

Heavy Psych Sounds Records, 2024