Kar navdihne, nasmeje, gane

»Vsem se zahvaljujemo za smeh in jok, za modrosti in užitke. Naj gledališče v postkoronskem obdobju še krepi svojo moč, se razvija in ponovno gradi tam, kjer se je moralo v dobi omejitev uklonit!«, je zazvenelo s koprskega gledališkega odra, kjer so v nedeljo podelili primorske gledališke nagrade tantadruj. Slavili so igralec Matija Rupel in predstava 52 hertzov ter kostumograf Andrej Vrhovnik, za življenjsko delo so nagradili režiserja Dušana Mlakarja, spomnili pa so se tudi Gašperja Tiča, ki ga pogrešamo že pet let.

Trinajst predstav primorskih gledališč so Ivana Zajc, Ana Perne in Andraž Gombač presojali v petek trinajstega: »In ugotovili, da smo imeli srečo, tako ustvarjalci kakor gledalci. Tudi žirijo je seveda razveselilo spoznanje, da smo si prav vse uprizoritve ogledali v dvorani. Po režimu koronadobe se je ustvarjanje znova razživelo v svoji bistveni karakteristiki živega stika z gledalci.«

Maja Pertič Gombač / Primorske novice