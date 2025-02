Kar se je zgodilo, se lahko ponovi

Načrti in zgradbe, ki si jih je zamislil v rodni Madžarski, so preživeli najhujše trenutke druge svetovne vojne. On, László Toth, arhitekt judovskega rodu, pa je – obdan s psihološkimi ruševinami iz rojstne države – moral zbežati v ZDA, kjer je vse življenje stremel za tem, da bi se ponovno postavil na noge ... Čez lužo se je László zatekel, ker je bil prepričan, da si bo tam ustvaril novo, predvsem pa boljše življenje.

The Brutalist, eden daljših celovečercev lanske beneške Mostre, si je prislužil tudi enega najdaljših aplavzov celotnega septembrskega festivala. Zaradi zgodbe, a tudi izjemne interpretacije glavnega igralca Adriena Brodyja.

Zelo obsežno filmsko pripoved, ki gledalca drži priklenjenega na sedež od začetka do konca dogajanja, je ameriški režiser Brady Corbet pisal, razvijal in naposled snemal skoraj deset let. Danes sedemintridesetletni avtor je portret madžarskega begunca izrisal tako, da je združil v eno usodo več različnih usod in se pri tem spomnil tudi svojega otroštva, ki ga je preživel v Arizoni, kot sin matere samohranilke.

Dogajanje celovečernega filma je sicer postavljeno v zgodovino, natančneje v leto 1947, ko takoj po drugi svetovni vojni mladi arhitekt prispe v Pensilvanijo, upajoč, da se mu bodo v ZDA uresničile sanje in da se mu bo v novem življenju kmalu pridružila soproga, ki je začasno obtičala v Vzhodni Evropi. Takoj po prihodu v ZDA, ko László za preživetje opravlja priložnostna dela, njegov talent močno preseneti bogatega podjetnika Harrisona Leeja Van Burena, ki arhitektu naroči sanjski projekt. Kljub nadarjenosti in trudu pa mora Toth kljubovati celi vrsti predsodkov, saj nam režiser v tri ure in pol dolgi zgodbi približa najgršo plat ameriškega mita. Še več. Na velikem platnu Corbet prikaže najhujši rasizem, ki so ga prišleki tudi v ZDA doživljali zlasti daleč od metropol, kjer ni bilo prostora za različnost.

Film je postavljen v preteklost z namenom, da gledalca nagovori tudi o sedanjosti in mu ne dopusti, da bi pozabil na najhujše, kar se je pred 80 leti že zgodilo, a se lahko še vedno – kot trdi režiser – tudi ponovi ...

The brutalist

Država: ZDA 2024

Režija: Brady Corbet

Igrajo: Adrien Brody, Felicity Jones in Guy Pearce