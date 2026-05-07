Katalog o 313 Gromovih umetninah je šele začetek

Če bi lahko razdelil svoje srce, bi polovico podaril Krasu, drugo polovico pa Ameriki. Tako je Jasna Merkù povzela misel Bogdana Groma, umetnika, rojenega v Devinščini, ki pa je veliko let preživel v Združenih državah Amerike.

Jasna Merkù, tržaška likovnica in pedagoginja, je uredila bogato zapuščino, ki jo je umetnikova družina - v prvi vrsti njegova zadnja življenjska sopotnica Nina Woodrow in vnukinja Aleksandra Pangerc - radodarno podarila Fundaciji CRTrieste. Pregledala je 313 umetniških del, prispelih iz ameriškega Gromovega ateljeja v New Jerseyu, jih popisala in opisala ter jih uvrstila v priročen katalog.Publikacijo v italijanščini z naslovom La Collezione Grom della Fondazione CRTrieste (Zbirka Grom Fundacije CRTrieste) so nedavno predstavili javnosti v konferenčni dvorani tržaške Trgovinske zbornice.

Na predstavitvi, ki je potekala 23. aprila, je v imenu fundacije zbrane pozdravil podpredsednik Francesco Peroni, ki je predvsem naglasil pomen dostopnosti umetnin širši javnosti. S prevzemom dragocene donacije je fundacija prevzela obvezo, da omogoči ogled umetniških del Bogdana Groma, ustvarjalca, ki je rad črpal navdih iz različnih okolij, ki pa je ostal vedno navezan na rojstni Kras.

In potem je nastal katalog: pri predstavitvi njegove vsebine je Merkù ponovno uporabila posnetke. Smotrno je gradivo porazdelila v tri glavne razdelke: življenje (vita), dela (opere) in aparati - dokumentacija (apparati). V prvem razdelku sledita opisu umetnikovega izobraževanja poglavji o njegovem evropskem in ameriškem obdobju. V ZDA je Bogdan Grom, rojen leta 1918 v Devinščini, odšel leta 1957 z vabilom, da tri mesece predava na umetniškem tečaju. Odločil se je, da ostane, ker je zaslutil, da bi tam imel veliko priložnosti. In res, znal jih je dobiti in uresničiti. V ZDA je živel in delal do svoje smrti leta 2013. Pokopan je v Zgoniku.

Najobsežnejši je razdelek o delih, ker je vseh 313 umetnin popisanih in opisanih s priloženimi fotografijami. Jasna Merkù jih je razvrstila po različnih izraznih sredstvih: risbe, grafike, cut out, slike, tapiserije, skulpture (teh je največ), dela postavljena v urbana okolja, tiskanine. Pomemben, čeprav za oko manj privlačen, je zadnji razdelek, v katerem so povzeti glavni osebni podatki, navedbe o Gromovih samostojnih in skupinskih razstavah, informacije o njegovih delih v ZDA, postavljenih v urbana okolja, seznami glavnih javnih in zasebnih zbirk Gromovih del, priznanj, monografij, katalogov in knjig, ki jih je ilustriral.

Jasna Merkù je svojo nalogo opravila zelo strokovno in poglobljeno. Katalog predstavlja pomemben korak na poti vrednotenja umetniškega dela Bogdana Groma, je bilo poudarjeno ob zaključku predstavitve, vendar je to šele začetek.