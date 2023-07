Kjer je glasba za otroka lahko rešitev

Ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli je pred kratkim gostoval v Venezueli, kjer je kot član seksteta izvedel dva koncerta in masterclass na sedežu znamenite fundacije in glasbene šole El Sistema. Trobentač Mauro Maur, ki je znan zaradi tesnega sodelovanja z oskarjevim nagrajencem Enniom Morriconejem, ga je povabil k sodelovanju pred šestimi leti. Mednarodna gostovanja spadajo v redno dejavnost te skupine, venezuelska etapa pa je predstavljala posebno doživetje za Fighelija zaradi neposrednega stika z referenčnim vzgojnim projektom.

El Sistema je namreč uresničena, vizionarska želja glasbenika in pedagoga Josèja Antonia Abreua, ki si je sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja zamislil način za emancipacijo otrok iz problematičnih okolij s pomočjo glasbene vzgoje. Uspeh projekta se danes kaže v številu poklicnih, uveljavljenih glasbenikov, ki izhajajo iz te šole, kot tudi v njeni organiziranosti.

Lačni lepše prihodnosti

»V Venezueli doživiš zelo realen stik z revščino. Obiskovalcem odsvetujejo sprehajanje po določenih četrtih, kjer živijo z rešetkami na oknih ali za visokimi zidovi z bodečo žico. Veliko ljudi živi s 30 dolarji na mesec, hrana pa ima cene, ki so primerljive z našimi. Abreu je pred skoraj petdesetimi leti poiskal način, da bi si otroci iz najrevnejših predelov mesta lahko predstavljali svetlo bodočnost,« je povedal Figheli in tako opisal glasbeno šolo: »Na sedežu El Sistema se v primerjavi z zunanjim okoljem znajdeš v drugem svetu in razumeš, v kolikšni meri je glasba lahko bistvena za razvoj otroka in najstnika. Presenetila sta me tako pristop kot odziv; otroci od 6. leta dalje študirajo prepričano, zagrizeno, so lačni boljše bodočnosti. Vse poteka na izjemnem nivoju. Zaradi velikosti strukture, bi lahko rekli, da združuje več kulturnih domov na enem samem mestu. Vsaka učilnica razpolaga z vrhunsko opremo. Isto velja za koncertne dvorane.«

Posebnost tega gostovanja, ki sta ga priredila italijansko veleposlaništvo in Italijanski inštitut za kulturo v Caracasu, je bila povezava z dijaki te šole. Gostujoči glasbeniki so en teden vadili z njimi, na koncu pa so z večjim od sedmih orkestrov El Sistema izvedli koncert v veličastni dvorani Simon Bolivar, ki premore 880 sedežev. Koncert je nastal ob italijanskem državnem prazniku republike, zato je ponudil v poslušanje glasbo italijanskih skladateljev Ennia Morriconeja, Nina Rote in Ninija Rossa.

Manuel Figheli je izrazil hvaležnost osebju Glasbene matice, da mu je omogočilo, da sprejme izziv tega gostovanja. Šola pa se lahko ponaša z ravnateljem, ki je cenjen koncertant in je ob tej priložnosti od blizu spoznal enega od najbolj znanih svetovnih pedagoških sistemov.