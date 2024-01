Kmečka dediščina v Kosovelovi knjižnici

V Kosovelovi knjižnici Sežana razstavlja kmečko in šavrinsko življenje preko izdelanih figuric gospa, ki že petdeset in več let živi v Dolini, Danila Tuljak. Razstava Zvestoba koreninam bo na ogled do konca januarja.

Izdelke je pričela oblikovati iz slanega testa in mase za modeliranje. Od najmanjših izdelkov je prešla na reliefno upodabljanje motivov kmečkega življenja in narodnih noš. Izdeluje male skulpture na isto tematiko. Figurice zahtevajo doslednost, vztrajnost in natančnost, ki jo Danila Tuljak nedvomno premore na tone. Vsak njen izdelek, vreden ogleda, je neponovljiv in unikaten, predvsem pa izviren. Uporablja več vrst materialov za izdelavo figur: od žične strukture, hladne keramike, tkanine do volne, lepila, akrilnih barv, ostankov blaga in lesa idr.