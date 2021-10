Knjiga kot kruh in vino

Danes je zaključni dan slovenskega Nacionalnega meseca skupnega branja, znotraj katerega je bila letos posebna pozornost namenjena medgeneracijskemu branju. Od 8. septembra so se zvrstili številni dogodki, ki so spremljali mesec, posvečen branju in knjigi. Eden izmed glavnih pobudnikov Nacionalnega meseca skupnega branja je Društvo Bralna značka Slovenije. Tržaški pesnik, prevajalec in pisatelj Marko Kravos pa je že vrsto let predsednik tega društva.

Ali lahko že govorimo o prvih vtisih ob zaključku bralnega meseca?

Vsekakor se je tudi letos izkazalo, da je knjiga na Slovenskem kot kruh in vino, več društev in organizacij se ob njem trudi, da bi uskladili svoje pristope in delo. Odzivi ljudi so tudi zaradi tesnobnih okoliščin pandemije zelo knjigoljubni. In tudi strokovni krogi, ki se zbirajo v posameznih društvih, smo tako povezani. Naš mesec se je začel 8. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani s strokovnim zasedanjem na temo Zapeljevanje s knjigo. Pozneje pa smo nadaljevali s seminarjem v Murski Soboti, ki je že par desetletij živo zasidran na našem koledarju.

Mogoče v številkah: skupno koliko dogodkov je bilo znotraj tega projekta realiziranih?

Dokončnih številk še nimamo. O razširjenosti naših dogodkov po Sloveniji pa si oglejte zemljevid s kazalkami na https://nmsb.pismen.si/dogodki. V prejšnjih treh letih je bilo takih javnih spodbujevalnih srečanj med 400 do 600, letos doslej že več kot 800. Veseli me in pri Bralni znački smo na to posebej pozorni, da je s temi »napotilnimi znaki« poseljena vsa Slovenija, tudi odročni kraji na t. i. podeželju. Deloma, a premalo, se v tok teh dogodkov vključujejo tudi »zamejstva« in centri ter mentorske moči po Evropi.