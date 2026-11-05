Ko gre ostareli tajni agent na dopust

Eden najlepših filmov letošnje beneške mostre je protagonistu Johnu Malkovichu zagotovil nagrado za najboljšo moško vlogo. V res izrednem nastopu dvainsedemdesetletni igralec pooseblja Chrisa, nekoč poklicnega morilca, ki se s kolego Johnom poda na potovanje na Velikonočni otok.

Oba ekscentrika s problematično preteklostjo delata za centralno ameriško obveščevalno agencijo. Njuna nova misija je »pripraviti pogoje« za čilski državni udar, ki bo leta 1973 privedel do padca socialističnega predsednika Salvadora Allendeja in takoj nato tudi do njegove smrti.

Med kratkim oddihom se stara agenta soočita z že neštetokrat premletimi nesoglasji in s celo vrsto bojaznimi, ki predstavljajo sestavni del njunega poklica.

Starejši Chris Carlosle, ki ima za sabo kar nekaj uspešnih »zgodovinskih« akcij med Kongom in Gvatemalo, namiguje tudi na to, da je bil direktno vpleten v Kennedyjev umor. Kot je kmalu očitno, pa ima predvsem kar nekaj težav s spominom, tako da ni jasno, kaj je pri njegovem pripovedovanju res in kaj ne. Prav gotovo na stara leta že marsikaj obžaluje in je naveličan izgovorov in laži, s katerimi je vse življenje prikrival poklicne resnice, ki jih seveda ni mogel obelodaniti.

Mlajšemu Leeju Chesterfieldu pa je šef MJ zaupal zahtevno nalogo, da Chrisa spremlja in nadzoruje, saj mora na vsak način preprečiti, da se zdaj že ostareli agent posveti knjigi spominov, v kateri bi lahko razodel marsikaj hudo tajnega ...

Ironična in hkrati cinična pripoved sili v smeh, a tudi k razmišljanju o aktualnem geopolitičnem stanju, ki nas obdaja.

Kot je povedal sam Martin McDonagh, eden trenutno najzanimivejših režiserjev in scenaristov, si pri pisanju filma še zdaleč ni predstavljal, da bi ga lahko realnost, s tem kar se je zgodilo z Madurom v Venezueli, celo prehitela ...

Za izrednega Johna Malkovicha je bila beneška nagrada že drugo letošnje priznanje na evropskih tleh, saj je v začetku maja v Zagrebu prejel častno hrvaško državljanstvo. Njegova prababica in pradedek sta se namreč začetek prejšnjega stoletja izselila iz mesteca Ozalj v karlovski županiji v ZDA.