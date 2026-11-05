Dolinski občani imajo 30 dni za ugovore

S sklepom dolinskega občinskega sveta je bil 29. septembra sprejet občinski načrt razvrščanja območij glede na obremenjenost s hrupom (PCCA) Občine Dolina v skladu z zakonom 447/1995 in z deželnim zakonom 16/2007. Načrt je temeljno orodje, s katerim občina deli ozemlje na homogene akustične cone. Vsaki od teh so dodeljene posebne mejne vrednosti okoljskega hrupa glede na njeno namembnost, s ciljem preprečevanja akustičnega onesnaževanja, varovanja javnega zdravja in zagotavljanja trajnostnega razvoja ozemlja.

Dolinski podžupan Marko Savron je še v poletnih mesecih pohvalil urbanistično orodje, ki območja deli na šest razredov (od rezidenčnih do industrijskih) in uvaja seveda strožje pogoje oziroma stroge količke za hrupne dejavnosti. To pomeni večji nadzor: če bo pri merjenju hrup presegel dane vrednosti, bo treba ukrepati in ga omejiti.

Sklep je na voljo za vpogled na spletni strani občine www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it pod zavihkom Transparentna uprava – Načrtovanje in upravljanje ozemlja. Vsakdo ima na voljo trideset dni od dneva objave v Uradnem listu Dežele FJK (to je od 28. oktobra 2026), da občini predloži pripombe oziroma ugovore, o katerih se mora občina posebej izreči ob sprejemanju načrta.