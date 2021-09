Kultni album Nevermind ameriškega grunge benda Nirvana se je v prejšnjih mesecih spet pojavil v medijih. Spencer Elden, goli deček, ki krasi naslovnico plošče, je namreč 30 let po izidu tožil skupino, in sicer zaradi spolne zlorabe, češ da takrat ni mogel privoliti v uporabo fotografije ...

K sreči pa je Nevermind spet v ospredju predvsem zato, ker praznuje okroglo 30. obletnico. Natanko na današnji dan je pred tremi desetletji zagledal luč eden boljših in najbolj uspešnih albumov vseh časov, za mnoge daleč najboljša plošča 90. let.

24. september 1991 je dan, ko je grunge glasba postala POPularna. Glasbena zvrst grunge je mešanica hard roka, pank roka, heavy metala, hardkorja in psihedelije. Uveljavila se je proti koncu 80. v okolici Seattla, od koder so bile doma, poleg Nirvane še skupine Soundgarden, Alice in Chains in Pearl Jam. Do leta 1991 je to bilo underground gibanje, s ploščkom Nevermind pa je grunge glasba stopila v novo dimenzijo. Krist Novoselič, basist hrvaškega porekla (starša sta se v 60. iz Zadra preselila v Združene države Amerike), bobnar Dave Grohl, predvsem pa glavni avtor glasbe in besedil – pevec in kitarist Kurt Cobain so za svoj drugi album pripravili nov glasbeni recept: močne kitarske rife in udarniške bobnarske ritme so (genialno) začinili s privlačnimi pop rok melodijami. Povrh pa dodali še agresiven, hrapav in hkrati brezbrižen Cobainov vokal! Odličen glasbeni miks za milijone zdolgočasenih najstnikov, ki so iz bojevito privlačne glasbe in jeznih ter depresivnih Cobainovih besedil ustvarili novega generacijskega idola.

Za podroben opis dvanajstih oz. trinajstih (Something In The Way je uradno zadnja, dvanajsta pesem albuma, po desetih minutah tišine pa pride na vrsto še »skriti« komad Endless, Nameless) skladb plošče Nevermind bi najbrž potreboval tri ali štiri rubrike Na ves glas. Komu pa bi to sploh bilo mar? Nevermind (Ni važno)! O ploščku je bilo povedano že vse. Album je preprosto odličen.

Dodal bi le, da je Nevermindova slava s seboj prinesla tudi temne plati, dejansko ojačila Cobainove duševne motnje, depresijo in kronične bolečine v želodcu. Spremenila ga je v to, kar ni hotel postati: POPularno kapitalistčno ikono najstnikov, glas generacije. (Tudi) zaradi tega se je zatekel k drogam, najraje je bil sam s sabo, življenje mu je postalo težko, pretežko. »Heavier Than Heaven« je naslov najbolj znane biografije, ki je izšla nekaj let po njegovem samomoru – Težje od nebes ...

Nevermind

Nirvana

Grunge

Geffen Records, 1991

Ocena: ★★★★★