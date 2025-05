Ko je potres leta 1976 prebivalce Nove Gorice pognal na prosto

V petek (23. maja) ob 20. uri bo na stadionu Športnega parka v Novi Gorici zaživela avtorska predstava 1976, ki je peta predstava iz cikla Dodekalogija 1972-1983. Vse predstave Dodekalogije so del uradnega programa Evropske prestolnice kulture. Režiser Tomi Janežič je povedal, da so nekakšen poklon mestu, v katerem je tudi sam preživel otroštvo in mladost.

Te obravnavajo teme transgeneracije, meje, družbenopolitičnih ideoloških sprememb in vojne. V predstave so vključena gledališča iz več držav. Predstava 1976 je spomin na 6. maj, ko je bližnjo Furlanijo in Posočje stresel močan potres. Ker so tega čutili tudi prebivalci Nove Gorice, je marsikdo med njimi preživel noč na prostem, tudi na stadionu.