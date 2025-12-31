Ko se idealizem sooči s togostjo

Ena najsodobnejših zanimivosti Pariza, monumentalna finančna četrt La Défense, skriva ob izjemni arhitektonski vrednosti tudi presunljivo človeško in zgodovinsko zgodbo, ki jo je francoski režiser Stéphane Demoustier postavil na veliko platno in bo po majski premieri v Cannesu od jutri na ogled tudi v italijanskih kinodvoranah.

Film L’Inconnu de la Grande Arche je vznemirljiva pripoved o sodobnem Don Kihotu, povzeta po knjigi pisateljice Laurence Cossè La Grande Arche. Zgodba je portret malega moža, danskega arhitekta Johanna Otta von Spreckelsena, ki si je zamislil ogromen arhitektonski načrt, a se je moral spopasti z birokracijo, državnim proračunom, politično tekmovalnostjo in spletkami, ki so skoraj docela pokopali njegove sanje.

Novoizvoljeni francoski predsednik François Mitterrand si je na začetku prvega mandata leta 1983 zamislil natečaj za izgradnjo novega slavoloka zmage, da bi za seboj pustil neizbrisno sled. Natečaj za novo »arche« je nepričakovano zmagal von Spreckelsen z zanimivo različico tistega, ki stoji na zahodnem delu Elizejskih poljan, le da je svoj načrt želel posvetiti humanitarnim idealom, ne pa vojaškim zmagam. Petdesetletni načrtovalec se je tako preizkusil z revolucionarno gradnjo sto metrov visokega loka, ki še danes predstavlja eno osrednjih zanimivosti Pariza.

Celovečerec pripoveduje o zametkih orjaškega načrta, a tudi o težavah in zapletih, s katerimi se je soočil danski načrtovalec. Njegov idealizem in iskanje popolnosti, ki ju Mitterandovi sodelavci in funkcionarji niso razumeli, sta mu namreč bila usodna, tako da je von Spreckelsen umrl dve leti pred otvoritvijo svojega sodobnega slavoloka – umetnine, ki jo je Mitterand predal svetu leta 1989, ob dvestoletnici francoske revolucije.

Stéphane Demoustier se je svetu filma približal od daleč, saj se je po diplomi iz političnih ved zaposlil na ministrstvu za kulturo in tam skrbel za produkcijo vrste dokumentarcev. Najbrž ga je prav tista izkušnja in spoznanje zapletenega odnosa med posameznikom in institucijami, ki prevečkrat postavljajo stroga pravila togih upraviteljev, prepričala, da se preizkusi v filmski postavitvi takšnih zgodb. V filmu, tokrat sicer kot dober igralec, nastopa tudi kanadski režiser Xavier Dolan.

L’Inconnu de la Grande Arche

Država: Francija, 2025

Režija: Stéphane Demoustier

Igrajo: Claes Bang, Sidse Babett Knudsen in Xavier Dolan