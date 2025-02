Ko se psihedelija sreča s težkimi rifi

Po dolgem času bomo danes pokukali v italijansko underground glasbeno sceno. Med najbolj aktivnimi bendi je prav gotovo power trio Fvzz Popvli. Skupina je prejšnji teden izdala svojo že četrto ploščo z naslovom Melting Pop.

Skupina Fvzz Popvli je nastala v Rimu pred dobrimi desetimi leti. Projekt je postavil na noge mladi vsestranski glasbenik Francesco Pucci, ki je bil pred tem že nekaj let aktiven na rimski underground sceni, in sicer v bendih The Wisdoom ter Beesus. Puccijev namen je bil spojiti težke kitarske rife v stilu skupine Black Sabbath z rokersko psihedelijo iz sedemdesetih let in garažnimi ter proto-pank ritmi skupin, kot so bili The Stooges Iggyja Popa.

Pucci je na vaje povabil še dva prijatelja. Na začetku so preigravali komade drugih bendov, kmalu pa so začeli z igranjem svojih avtorskih pesmi. Leta 2017 je tako zagledala luč kratka plošča Fvzz Popvli. Fantje so album izdali v samozaložbi, v njem so bile tri udarniške pesmi, seveda polne kitar s hrapavim fuzz efektom. Plošček so Pucci in ostali predstavili z daljšo glasbeno turnejo po Italiji, Švici in Nemčiji. Še istega leta je na Puccijeva vrata potrkala založba Heavy Psych Sounds in mu predlagala pogodbo za novo ploščo. Zasedba je komade že imela na zalogi, tako da je še pred koncem leta izšel prvenec Fuzz Dei.

Sledilo je vneto iskanje nastopov v živo, v naslednjih mesecih so koncertirali kar sedemdesetkrat v osmih državah. Nastopili so tudi na prestižnem in skrivnostnem glasbenem festivalu Duna Jam. Leta 2018 je prišla na vrsto ravno tako uspešna druga plošča Magna Fvzz, leto kasneje pa tretji album Fvzz Popvli III.

Pucci in njegovi so se nato odločili za krajšo pavzo, niso pa prenehali z glasbenimi turnejami. Štirikrat so se odpravili širom po Evropi, lani pa so se odločili za povratek v studio in snemanje novih komadov. V nekaj mesecih je tako nastal šetrti plošček Melting Pop.

Album sestavlja osem skladb za pičlih trideset minut fuzz rok glasbe. Novembra lani nam je bend najprej predstavil prvi single Salty Biscuits, gre za poskočno rokenrol koračnico. Ravno tako rokerski je tudi drugi single Telephone, v katerem člani skupine avtoironično sprašujejo, če so mobilni telefoni res postali naši najboljši prijatelji. Temple of Doom je bendov poklon filmski sagi Indiana Jones, Kommando pa Arnoldu Schwarzeneggerju. Ovija je povsem doom pesem v stilu Black Sabbath in Electric Wizard, sledijo hitrejši ritmi v komadu Cop Sacher, na koncu pa je še The Knight, v kateri se bend »ljubkovalno« spominja viteza Silvia Berlusconija.

Melting Pop

Fvzz Popvli

Garažni fuzz rok

Heavy Psych Sounds Records, 2025