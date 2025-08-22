Ko so zvezdniki stopili skupaj za Etiopijo

Avgust je mesec, ko glasbena industrija počiva. Veliko je sicer glasbe v živo, saj se poleti rade volje hladimo na kakem večernem koncertu. Če izvzamemo poletne radijske hite, pa izide v tem mesecu nedvomno manj novih plošč kot v preostalih obdobjih leta. Rubriko bomo zaradi tega izjemoma posvetili enemu izmed najpomembnejših glasbenih dogodkov vseh časov, ki praznuje letos okroglih štirideset let. Trinajstega julija 1985 je namreč na londonskem stadionu Wembley in stadionu JFK v Philadelphii potekalo znamenito glasbeno doživetje Live Aid. Organizatorji so dogodek priredili z namenom, da bi zbrali denar za žrtve lakote v Etiopiji.

Med letoma 1983 in 1985 je Etiopijo zajela huda lakota, posledica katastrofalne suše, ki je na rob preživetja pahnila okrog osem milijonov prebivalcev. Po ocenah je umrlo od 300 tisoč do 1,2 milijona ljudi, 2,5 milijona jih je bilo prisiljenih v razselitev znotraj države, pol milijona ljudi pa je pred lakoto zbežalo čez mejo.

Humanitarna katastrofa je takrat pretresla splošno javnost, angleška glasbenika pa sta se odločila, da bosta konkretno pomagala etiopskemu narodu. Bob Geldof iz zasedbe The Boomtown Rats in Midge Ure, takrat član skupine Ultravox, sta tako zasnovala projekt Live Aid. Najprej je nastal glasbeni kolektiv, s katerim so decembra leta 1984 izdali single Do They Know It’s Christmas. Celotni dobiček (več milijonov takratnih funtov) so Geldof in ostali dodelili organizacijam, ki so pomagale etiopskemu narodu. Iz tega je nato nastala še zamisel, da bi priredili impozanten koncert, s katerim bi lahko nabrali še več denarja.

K Londonu je Geldofu in ostalim uspelo dodati še ameriško mesto Philadelphia. Na dveh stadionih je tako bilo več kot 160.000 gledalcev. Nastopila pa je smetana takratne svetovne glasbene scene, med katero so bili Freddie Mercury in njegovi Queeni, Elton John, Madonna, Paul McCartney, U2, Phil Collins, Mick Jagger, Tina Turner, Eric Clapton in še Black Sabbath, Judas Priest, Dire Straits, The Beach Boys, Duran Duran ter še številni drugi. Dogodek je trajal okrog šestnajst ur in velja za enega največjih televizijskih prenosov v zgodovini. Prek satelita ga je v več kot 150 državah spremljalo 1,9 milijarde ljudi. Organizatorji pa naj bi za Etiopijo zbrali več kot 130 milijonov današnjih evrov.

Seveda tubi brez kritik ne gre. Live Aid je bil za Afriko nedvomno koristen, je pa res, da na odru ni nastopil noben afriški izvajalec. Nastopili so pretežno belopolti pevci in bendi, ženskih izvajalk je ravno tako bilo bolj malo. Geldof je sicer v nekem intervjuju obrazložil, da so bili izvajalci izbrani na podlagi njihove priljubljenosti, da bi bile donacije čim večje. Vmesna pot bi verjetno bila prava, dejstvo pa je, da ostaja Live Aid po štiridesetih letih ena najpomembnejših glasbenih in humanitarnih pobud vseh časov.

Live Aid

Različni izvajalci

Dobrodelni koncert

London - Philadelphia, 1985