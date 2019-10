Kogojevi dnevi danes v Trstu

Jubilejni Kogojevi dnevi bodo sklenili svoj krog danes (ponedeljek) ob 20.30 v Kulturnem domu v Trstu. Kogojevo rojstno mesto je nujna etapa vsakoletnega potovanja festivala, ki ga je pred 40 leti ustanovil dirigent Anton Nanut.

Zaključni koncert bo oblikoval Godalni kvartet Feguš, ki ga od leta 1992 sestavljajo štirje bratje: Filip, Simon, Andrej in Jernej. Študirali so med Mariborom in Celovcem, izpopolnjevali so se na znameniti šoli v Fiesolah in v Gradcu. Koncertirali so po vsem svetu in krstno izvedli dela mnogih slovenskih in tujih skladateljev. Na tržaškem koncertu bo s kvartetom nastopil harmonikar Borut Zagoranski. Na sporedu: Bobić, Dvořák, Piazzolla, Mozart in novejša skladba, ki jo je Simon Peter Feguš posvetil nedavno preminuli mami. Vstop prost.