Koprske Pravljice po telefonu nagrajene na festivalu v Trstu

Predstava Pravljice po telefonu, ki je nastala po zbirki pravljic italijanskega avtorja Giannija Rodarija v produkciji Gledališča Koper, je na 4. mednarodnem festivalu za otroke Dadadù v Trstu prejela štiri nagrade. Predstavo so v koprskem gledališču premierno uprizorili januarja letos v italijanskem jeziku z naslovom Favole al telefono.

Na tržaškem festivalu je prejela nagrado za najboljšo predstavo, Jaka Ivanc je bil nagrajen kot najboljši režiser in Francesco Borchi kot najboljši igralec, prejela pa je še nagrado otroške žirije. Tako, so sporočili iz Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, ki je bil partner pri razvoju predstave. Kot so še navedli ta presega okvire običajne gledališke uprizoritve za otroke. S svojo igrivo in domišljijsko naracijo spodbuja zanimanje za jezik, kulturno dediščino in večkulturnost prostora.