Korziški vestern z jasnim sporočilom

Josephu ponudijo tristo tisoč evrov za nakup terena, ki ga je podedoval in se nahaja tik ob morju. Štiridesetletni pastir na Korziki že vrsto let pase koze in prideluje sir na delčku zemlje, ki gleda na Mediteran. Vsota je za zapuščeno in odročno plažo karseda zanimiva in ostali Josephovi sosedi so že zdavnaj sprejeli ponudbo ter se odpovedali lastništvu.

Josephu pa tako visoka cena in vztrajnost, s katero silijo vanj z zahtevo, da čim prej proda, ne gresta v račun in se nikakor ne da. Kupci so člani mafijske združbe, ki želijo zgraditi spet novo, orjaško turistično naselje in si še zdaleč ne morejo predstavljati, da bi jim trma upornega pastirja lahko prekrižala načrte. Med poslednjo napeto diskusijo Joseph ustreli Michela, člana tolpe, ki se je predstavil s pištolo v roki, da bi mu bolj prepričljivo grozil. A ko za lesenimi stenami obmorske koče Joseph nehote ubije krajevnega mafijca, mu seveda ne preostane drugega, kot da se požene v beg.

Med filmi zadnjega beneškega festivala je Le Mohican, najnovejše delo danes petinpetdesetletnega Frederica Farruccija, režiserja iz Ajaccia, večkrat postalo predmet poglobljenih pogovorov in diskusij. Filmu zelo enostavno (in z nizkim proračunom) uspe zadeti vrsto nadvse aktualnih tematik.

Zgodba je namreč postavljena med poletne mesece na Korziko, ko zeleni otok doživi vrhunec turistične sezone. K stricu Josephu prav v tistih dneh prispe iz Pariza v goste nečakinja Vannina, ki vso zgodbo dan za dnem objavlja na družbenem omrežju in neznanega pastirja kmalu spremeni v heroja.

Josephovemu begu z juga na sever Korzike, od koder se s prijateljevo pomočjo skuša celo zateči na Sardinijo, sledijo tako turisti, kot tudi gledalci iz cele Francije. Na daljavo vsi prepričano navijajo zanj, pa čeprav mu seveda lahko bolj malo pomagajo.

Zanimiv vestern o evropskem kavboju, ki je pripravljen se odpovedati vsemu za ideal in za boj proti nori špekulaciji ter pustošenju otoka, ki mu je nadvse pri srcu, je navsezadnje tudi politična pripoved, ki se dan za dnem ponavlja marsikje, tudi v naši neposredni bližini.

Il Mohicano (Le Mohican)

Država: Francija 2024

Režija: Frédéric Farrucci

Igrata: Alexis Manenti, Mara Taquin