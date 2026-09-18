Kasabian končno spet na pravi poti

Šest let je že minilo, odkar je angleški bend Kasabian odpustil dolgoletnega pevca in ustanovitelja Toma Meighana. Takrat je marsikdo mislil, da bo glasbenega projekta konec. Meighana, ki se je že vrsto let boril proti odvisnosti od alkohola, je namreč neko angleško sodišče obsodilo zaradi pretepanja partnerke. Njegovi glasbeni tovariši pa so ga zaradi tega odpustili za nedoločen čas. Skupina je do tistega trenutka izdala šest plošč v dvajsetletni glasbeni karieri. Ustvarila si je obširno in zvesto publiko, prislužila si je cel kup nagrad in priznanj ter bila prava stalnica na radijskih postajah vsega sveta.

Po Meighanovem odhodu so Sergio Pizzorno in ostali za kratek čas iskali novega pevca, a se nato odločili, da bodo raje nadaljevali kot štiričlanski bend. Pizzorno, glavni avtor vseh komadov, je prevzel še vokal, fantje pa so začeli s snemanjem novega albuma. Proti koncu leta 2022 je tako nastal prvi single ALYGATYR in kazalo je, da je bend še vedno v odlični formi. Pesem je takoj postala radijski hit, Pizzorno je odlično opravljal novo, dodatno vlogo pevca, komad pa je bil dober synth-pop, na kakršne nas je skupina navadila v prejšnjih letih. Ko pa je nekaj mesecev kasneje izšla plošča The Alchemist’s Euphoria, je bilo v njej le nekaj dobrih komadov, preostala glasba je bila dokaj anonimna. Bend (s Pizzornom igrajo kitarist Tim Carter, basist Chris Edwards in bobnar Ian Matthews) je odprl novo glasbeno obdobje in se močno približal pop glasbi. Istemu kalupu je žal sledila tudi plošča Happenings iz leta 2024. Sound je tu spominjal na skupine, kot so Coldplay, Editors, Stereophonics ali Kylie Minogue. Vse skupaj je zvenelo preveč banalno. Tudi zaradi tega je pred izidom novega albuma ACT III (tretjega glasbenega izdelka brez nekdanjega pevca Meighana) vladala velika radovednost. S prejšnjim ploščkom Happenings je skupina Kasabian dosegla eno svojih najnižjih točk, skoraj nemogoče je bilo posneti grši album. Pizzorno in ostali pa so nas v bistvu presenetili. ACT III je prav gotovo najboljša plošča po odhodu Meighana. Trinajst skladb za malo več kot pol ure glasbe. Prvi single Hippie Sunshine je izšel že septembra lani. Gre za izredno energičen komad. Pravi hit. Aprila letos je nato prišel na vrsto še drugi single Great Pretender – poskočna indie rock pesem, ki je že prava radijska uspešnica in jo bodo oboževalci gotovo vneto prepevali na koncertih. V tretjem singlu Superpowers dobimo tudi rap in hip-hop ritme. Soulmate spominja na starejše uspešnice, v skladbi Nothing Better Than This pa imamo v ospredju sintetizatorje zvoka in posrečen bas. Sintetizatorje dobimo tudi v drugih komadih, niso pa moteči kot v prejšnjih ploščah.

Skratka, skupina Kasabian je končno spet na pravi poti.

ACT III

Kasabian

Alternative synth pop

Sony Music Entertainment, 2026