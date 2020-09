Kot slikarji pred belim platnom

Kateri bend nikoli ne miruje? Naj malo pomagam: skupina je norveška, na sceni že več kot 30 let, skoraj vsako leto nas preseneti z novim albumom in turnejo. Kako pravite? Da, Motorpsycho, točno tako. Že spet! Letos se sicer zaradi svetovne pandemije niso prikazali na odrih, so pa zato imeli še več časa za ustvarjanje. Nov glasbeni izdelek nosi naslov The All Is One.

Kot sem že večkrat zapisal, ko je govor o bendu Motorpsycho, gre zares. To je skupina, ki je v zadnjih petindvajsetih letih najbolj vplivala na evropsko underground glasbeno sceno. Hans Magnus Ryan in Bent Sther, stalna člana že od ustanovitve benda, sta z leti postala neke vrste guruja« moderne glasbe. Ne da bi pomišljali, ju lahko postavimo med glasbene genije ob prehodu v novo stoletje. Motorpsycho je bend, ki se je v tridesetletni karieri lotil domala vseh glasbenih zvrsti. Več kot trideset studijskih plošč, na desetine drugih sodelovanj, glasbenih kulis, live albumov, gledaliških iger ... Ryan in Sther sta kot slikarja pred belim platnom: na začetku morda ne vesta natančno, kaj bi narisala, ko pa sežeta po svojih čopičih, se platno v hipu napolni z novimi podobami in barvami. Ritem jima v zadnjih treh letih drži Tomas Jrmyr. Z njim je bend leta 2017 izdal prvi del trilogije, ploščo The Tower, kateri je dve leti kasneje sledil album The Crucible.

Danes se trilogija zaključuje z novim izdelkom The All Is One: trinajst pesmi za skoraj uro in pol glasbe. Platnico je tako kot za prejšnja albuma pripravil norveški slikar Hkon Gullvåg. Komade so mojstri posneli v treh delih: najprej septembra lani v francoskem studiu Black Box, nato novembra v norveškem studiu Ocean Sound Recording, nekaj krajših pesmi pa kar v domačem studiu v mestu Trondheim. Novo ploščo The All Is One lahko v bistvu razdelimo na dva dela. Na začetku in na koncu so komadi, ki imajo bolj ali manj tradicionalno glasbeno strukturo. The Same Old Rock, The Magpie in zaključna, mogočna Like Chrome spadajo med boljše. Vmes pa glasbena epopeja z naslovom N.O.X., ki jo sestavlja pet poglavij, traja pa štirideset minut! Plošča v plošči. Tu sta fantom priskočila na pomoč vsestranska glasbenika Lars Horntveth in Ola Kvernberg. Rokerska psihedelija se tu spaja z jazz ritmi, najrazličnejšimi inštrumenti, elektronskimi efekti, ki poslušalca (vnovič) puščajo odprtih ust. Priporočam posluh s kvalitetnimi slušalkami, vzemite si čas, pustite se presenetiti ...

The All Is One

Motorpsycho

Psihedelija, progresivni rok, jazz

Stickman Records, 2020

Ocena: ★★★★