Kralj groze je še vedno v izredni formi

Ameriški pevec in filmski igralec Alice Cooper se po samih dveh letih vrača z novim glasbenim materialom. Prejšnji teden je namreč zagledal luč sveta dvaindvajseti studijski solo album z naslovom Road. S svojimi vrhunskimi, strašljivimi in nadvse zabavnimi nastopi v živo je Cooper zaslovel po vsem svetu kot nesporni kralj teatralnega roka. Ob tem je ameriški roker vzor celim generacijam glasbenikov različnih žanrov od panka, heavy metala do pop glasbe.

Vincent Damon Furnier, vsem znan s psevdonimom Alice Cooper, je eden izmed najstarejših še živečih rokerjev. Ameriški pevec bo letos ugasnil kar petinsedemdeset svečk, kljub temu pa je še vedno v izredni formi. Ena izmed najbolj izvirnih in spornih ikon zgodovine roka je v petdesetletni glasbeni karieri izdala več kot trideset plošč. Znan je predvsem po spektakularnih nastopih v živo. Svojo znamenito teatralno scenografijo in odrske točke, v katerih sekajo glave, strašijo pošasti in je kača del kostuma, pa je v zadnjih časih popestril še z novimi točkami in jih spojil z eksplozijo udarnega roka svojih največjih hitov, kot so Poison, I’m Eigteen, School’s Out, No More Mr. Nice Guy, Only Women Bleed in številni drugi, ter dodal tudi nekaj dobro poznanih pesmi drugih avtorjev.

Pevec, ki je legenda horror roka, je v zadnjih desetih letih spet pospešil ritem delovanja. Leta 2017 je tako izšel album Paranormal, štiri leta kasneje pa je prišel na vrsto Detroit Stories – pravi poklon ameriškemu mestu in njegovi nekdanji zlati rokerski dobi. Danes imamo po samih dveh letih že spet novo ploščo, Road, v kateri nam Cooper predstavi življenje na glasbenih turnejah. Neizpodbitni kralj groze je svoje prve turneje opravil že proti koncu šestdesetih, tako da lahko trdimo, da ima za sabo že kar dolgo kilometrino!

Pri snemanju novega ploščka Road je Cooperju tudi tokrat priskočil na pomoč glasbeni producent Bob Ezrin, ki je v preteklosti že sodeloval z bendi, kot so Pink Floyd, Kiss in Deep Purple. Nova plošča je izšla s pomočjo založbe earMusic, sestavlja pa jo trinajst komadov za malo več kot tri četrt ure glasbe.

Road je neke vrste concept album, ki opisuje »on the road« življenje glasbenikov. Road Rats Forever je na primer priredba Cooperjeve uspešnice iz leta 1977, ki opisuje glasbenikov vsakdan na turnejah in s katero se ameriški pevec zahvaljuje vsem svojim sodelavcem, ki so v vseh teh letih pripomogli k uspehu njegovih turnej. All Over The World je tipična, poskočna bluz rok skladba. V bolj heavy komadu White Line Frankestein lahko prisluhnemo tudi kitari Toma Morella (Rage Against The Machine). Ravno tako »močna« je tudi pesem Dead Don’t Dance, v kateri Alice Cooper poje: »Če ne bi postal roker, bi verjetno bil kriminalec.« Glasba vam je rešila življenje, gospod Cooper!

Road

Alice Cooper

Horror rok

earMusic, 2023