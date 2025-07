Kralj je mrtev, naj živi kralj!

»Z veliko žalostjo sporočamo, da je danes zjutraj umrl naš ljubljeni Ozzy Osbourne. Bil je s svojo družino in obdan z ljubeznijo.« S temi besedami je v torek zvečer Sharon Osbourne, žena legende heavy metala Ozzyja Osbourna, sporočila, da je angleški pevec umrl. Še pred niti tremi tedni je Ozzy nastopil na poslovilnem koncertu v rojstnem mestu Birmingham. Na heavy metal dogodku stoletja, ki so ga organizatorji poimenovali Back To The Beginning, je nastopila smetana svetovne metal scene, ob koncu pa še Ozzy in njegovi Black Sabbath. Idealen labodji spev za največji heavy metal bend vseh časov.

V teh dneh sem premišljeval, kdaj sem prvič slišal za Ozzyja in Black Sabbath. Nikakor se ne morem spomniti, kdaj je to bilo. Točno vem, kdaj sem prvič slišal Freddieja Mercuryja, ravno tako pionirje puščavskega roka Kyuss in pa tudi enega izmed svojih najljubših bendov, Rage Against The Machine. Za Ozzyja pa ne. Nekako se mi zdi, da je pač od vedno z mano, saj dober del glasbe, ki me spremlja že trideset let, sploh ne bi obstajal, ko ne bi bilo Ozzyja in Black Sabbathov. Leta 1970, ko je zagledal luč sveta prvenec Black Sabbath, je nastal heavy metal. Prvi komad ploščka nosi ravno tako naslov Black Sabbath. Pravijo, da so ljudje zbegani zapuščali koncerte med izvajanjem te pesmi. Kdo bi si mislil, da bo danes žalovalo za Ozzyjem več milijonov ljudi. Njegov oče prav gotovo ne. Ko je bil Ozzy še najstnik, je namreč oče Jack trdil, da zanj obstajata zgolj dve možnosti: manj možna – da mu bo uspelo nekaj neverjetnega – in bolj možna – da bo pristal v zaporu. Ozzy je med svojo 50-letno glasbeno kariero nekajkrat sicer res pristal v zaporu, postal pa je tudi »kralj« heavy metala. Z Black Sabbathi je v hipu splezal na vrh glasbenega olimpa. Po desetih letih so ga preostali člani benda zaradi pretiranega samouničevanja izključili iz skupine. V težkem trenutku mu je pomagala njegova največja opora, žena Sharon. Z njeno pomočjo se je postavil na noge, sestavil nov bend in v dveh letih izdal ikonična albuma Blizzard of Ozz ter Diary of a Madman. Black Sabbathom, heavy metal sceni in predvsem samemu sebi je dokazal, da zmore tudi sam. Bil je ekscentričen, izjemen frontman, dobesedno nor (nekoč je na odru netopirju odgriznil glavo ...), pravi klovn, burkež, veseljak in svoboden do mozga. Leta 2013 se je z Black Sabbathi pobotal in izdal nov plošček. Štiri leta kasneje je bend kariero zaključil z impozantno turnejo The End. K sreči mi je takrat uspelo kar dvakrat na njihov koncert. Nastop v Veroni bom za vedno skrbno hranil v spominu.

Zadnja leta je Ozzy preživel med zdravljenjem (Parkinsonova bolezen, operacija hrbtenice, številne okužbe) in zelo redkimi nastopi. Poslovil pa se je tako, kot si je želel, na odru, še zadnjič, pred domačim občinstvom. Svaka ti čast, Legenda! Kralj je mrtev, naj živi kralj!

Ozzy Osbourne

(1948–2025)

Black Sabbath

Heavy metal