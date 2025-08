»Kreativnost nastane z združitvijo dveh na videz nezdružljivih idej«

Scenaristka, dramaturginja in književnica: Tamara Babić Nikiforov se rada preizkuša na različnih področjih. Doma je iz Nove Gorice, vendar z možem in hčerkico stanuje v Gorici. Je samozaposlena v kulturi in odgovorna urednica čezmejne revije Objem/Abbraccio.

Posvečate se številnim področjem, kako bi se predstavili?

Pri ustvarjanju me navdihujejo pravljice, sanje, spomini, psihologija, sveže gozdne borovnice in skoraj pozabljeni vonji. Najudobneje se počutim v magičnem realizmu. Po izobrazbi sem sicer diplomantka dramaturgije in scenskih umetnosti ter magistrica scenaristike (AGRFT).

Sem tudi odgovorna urednica čezmejne revije Objem/Abbraccio, režiserka raznih predstav in proslav, dramatičarka, filmska režiserka in scenaristka ter predsednica Kulturno-umetniškega društva Ni Da Ni. Občasno vodim tudi delavnice kreativnega pisanja. Moja najpomembnejša vloga pa je vseeno ta, da sem mamica.

V čem se najbolj prepoznavate? Ali pa je prav ustvarjalna raznolikost vaša razpoznavna oznaka?

Vsa tri umetniška področja, na katerih ustvarjam – film, gledališče in literatura –, so mi enako ljuba, zato bi se strinjala, da je prav ustvarjalna raznolikost moja razpoznavna oznaka. Sicer ne iščem enotnega izraza, raje raziskujem in združujem različne veje umetnosti. Mislim, da kreativnost nastane prav z združitvijo dveh na videz nezdružljivih idej.