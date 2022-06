Kresnik Romanu Rozini

Kresnika za najboljši slovenski roman leta je prejel Roman Rozina za Sto let slepote, v katerem opisuje rudarske revirje 20. stoletja. Nagrado podeljuje medijska hiša Delo in je vredna 7000 evrov bruto. Kresnika so podelili dvaintridesetič; razglasitev nagrajenca je potekala sinoči, na kresni večer, na Cankarjevem vrhu na Rožniku.

V romanu Sto let slepote je komisija prepoznala izjemno bogat in natančno izpisan jezik. »Iz gosto tkane pripovedi resda veje rahlo idealiziranje junakov, tudi mitiziranje okolja, vendar ne moteče, kaj šele slepo. Roman je pronicljiv oris nekega časa, ki ga ni več, in okolja, ki je še vedno tu, z mnogimi reminiscencami, ki se bodo ohranile – tudi zato, ker jih Roman Rozina zna videti,« piše v utemeljitvi.

Kresnikovo komisijo so sestavljali Mimi Podkrižnik ter Anja Mrak, Mateja Komel Snoj, Igor Divjak in Igor Žunkovič. V ožjem izboru za nagrado so bili letos še Davorin Lenko z romanom Triger, Andrej E. Skubic z romanom Krasni dnevi, Dušan Šarotar z romanom Zvezdna karta in Marjan Žiberna z romanom Dedič.

Medijska hiša Delo je ob letošnji nagradi kresnik za najboljši roman leta prvič podelila tudi nagrado mlado pero za mlade literate in literarne kritike. To je bil vrhunec prvih dveh sezon projekta Mlado pero, ki spodbuja ustvarjanje mlajše generacije piscev na področju poezije, proze in dramatike. Dobitnica nagrade mlado pero za mladega literata je pesnica, prozaistka in prevajalka Tanja Božić. Dobitnik nagrade mlado pero za mladega kritika je Sašo Puljarević. Dobitnik nagrade mlado pero za mladega literata prejme tisoč evrov, dobitnik nagrade za mladega kritika pa bo prihodnje leto v rubriki Recenzijski izvod, ki je vsak teden v Književnih listih časopisa Delo, objavljal honorirane kritike.