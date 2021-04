Kultna uspešnica na spletu

V nedeljo, 2. maja ob 20.00 bo Slovensko stalno gledališče ponudilo novo spletno doživetje pred ponovnim odprtjem dvoran, kultno predstavo Krvava svatba, ki so jo predstavili leta 2000. Tedaj je presenetila in očarala do take mere, da so si jo mnogi ogledali večkrat. Gre za koreodramski projekt Damirja Zlatarja Freya po motivih Lorcove drame, ki je postal ena najbolj priljubljenih in markantnih uspešnic v zgodovini tržaškega gledališča, .

Izrazna moč uprizoritve, ki je posredovala zgodbo in ujela njeno strastno, onirično in poetično naravo le z glasbo in gibi, je spremenila predstavo v gledališki obred.

Nepozabne, tudi atletske kreacije je oblikovala velika zasedba sijajnih igralcev. Hrvaški igralec Livio Badurina je očaral v vlogi ljubimca, njegova strastna žena je bila Lučka Počkaj, ženin in nevesta sta bila Vojko Belšak in Barbara Cerar, Mati pa Štefka Drolc. V simbolični vlogi Lune je nastopila Maja Blagovič, svatje in sosedi pa so bili Miranda Caharija, Lidija Kozlovič, Vesna Pernarčič, Vladimir Jurc, Janko Petrovec, Danijel Malalan, Aleš Kolar in Gregor Geč ter štirje plesalci. Posnetek predstave bo na voljo na youtube kanalu SSG.