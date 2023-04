LaChapellove Strele že švigajo po tržaški ribarnici

Nekaj manj kot sto fotografij Davida LaChapella, natančneje 92, je pod naslovom Fulmini (Strele) do sredine poletja na ogled v nekdanji ribarnici na tržaškem nabrežju. Razstavni prostor Salone degli incanti je včeraj preplavila živobarvna poetika ameriškega umetnika, ki je s svojo fantazijo spremenil zgodovino sodobne fotografije. LaChapelle, eno velikih imen svetovne fotografske scene, se je včerajšnjega odprtja tudi osebno udeležil.

Strela je nepričakovana in obenem vir svetlobe, tako kot inspiracija, je 60-letnik iz Connecticuta, ki danes živi na Havajih, dejal pred številnimi novinarji. »Električni stik pa se vzpostavi tudi takrat, ko se moje delo dotakne obiskovalca. V življenju me ni nikoli zanimalo, kaj mi umetnost lahko da, zanimalo me je, kaj lahko s svojo umetnostjo posredujem svetu. Upam, da bodo obiskovalci dobili dobre občutke in začutili ljubezen, upanje, vero.«

Želi biti razumljiv, jasen. »S svojimi deli ne želim ustvarjati dvoumnosti, zmede, negotovosti. O tem dovolj beremo v medijih,» pravi David LaChapelle. »Z gledalcem želim vzpostaviti stik in mu kljub težavam in temi, ki jo občasno obdajajo, ponuditi lepoto.« Umetnina ni nikoli zaključena, dokler ne sreča opazovalca, pravi LaChapelle, ki bi tržaškega rad navdal z optimizmom, mu na usta priklical nasmeh z eno »tisočih različnih zgodb, ki so tu na ogled«.