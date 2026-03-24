V Trstu cikel slovenskega filma

V kinodvorani Ariston bo celovečerec Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, nocoj odprl vrata vrhunskim sodobnim slovenskim filmom. Cikel slovenskega filma v Italiji, ki ga prireja goriški Kinoatelje v sodelovanju z društvom La Cappella Underground in Slovenskim klubom, bo na platno kinodvorane pri Sv. Vidu prinesel aktualna dela sodobne slovenske kinematografije, opremljena s podnapisi v italijanščini. Za ogled filmov bo treba odšteti 6 evrov.

Prvi bo drevi ob 20.30 na vrsti celovečerni igrani prvenec Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič. Tržaške projekcije se bo z delom avtorske ekipe udeležila tudi režiserka, ki se bo pogovarjala z umetniško vodjo Tržaškega filmskega festivala Nicoletto Romeo. Film je svetovno premiero doživel na festivalu v Cottbusu, slovensko na ljubljanskem LIFFe, italijansko pa januarja v Turinu. Ganljiva in poetična zgodba spremlja desetletno deklico Ido, ki odrašča na slovenskem podeželju in verjame, da skrivnostno angelsko petje z bližnjega pokopališča ohranja njeno babico pri življenju.

Cikel se bo nadaljeval do junija. V Trstu bo naslednji film na sporedu 17. aprila, in sicer Sarajevo safari Mirana Zupaniča, ki raziskuje zgodbo človeškega safarija v obleganem Sarajevu, ko so premožne osebe plačevale, da so lahko pobijale ljudi.