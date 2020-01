Leto obletnic in Luke različnosti

Leto, v katerega smo pravkar vkorakali, bo – kot pravzaprav mnoga – bogato z okroglimi obletnicami in nekaterimi večjimi kulturnimi dogodki. Letos mineva na primer 500 let od rojstva italijanskega renesančna slikarja Raffaella in 150 let od smrti pisatelja Charlesa Dickensa. Na glasbenem področju se bomo med drugim spominjali 80-letnice rojstva in 40-letnice smrti glasbenika in protivojnega aktivista Johna Lennona, likovno pa bo tudi v znamenju impresionistov: julija bo minilo 130 let od smrti Vincenta van Gogha, novembra pa 180 let od rojstva Claudea Moneta.

Obletnice so priložnost za ovrednotenje zaslužnih posameznic in posameznikov s spominskimi dogodki in priložnostnimi publikacijami, mnogi med njimi pa so tako ali drugače tudi povezani z našimi kraji. Letos mineva na primer 250 let od smrti piranskega skladatelja Giuseppeja Tartinija (26. februarja), 16. avgusta bo minilo 120 let od rojstva Elvire Kralj, ki se je rodila in odraščala v Trebčah, prve igralske korake pa opravila na odru tržaškega Narodnega doma, tistega istega, ki so ga – spet druga obletnica – požgali pred sto leti, 13. julija 1920. Nastopila je v številnih predstavah in filmih ter bila prva prejemnica Borštnikovega prstana, in sicer pred natanko 50 leti (1970) – obletnico bodo v Mariboru, kjer bo potekal že 55. gledališki festival Borštnikovo srečanje, počastili oktobra.

1. februarja bo naslov Evropske prestolnice kulture uradno prevzela Reka s spektaklom, ki bo potekal tako na morju kot na kopnem. Laskavi naziv bo vse leto nosila z irskim Galwayjem, predstavila pa se bo s sloganom Luka različnosti. V mestu in okolici se bo zvrstilo okrog 300 dogodkov.