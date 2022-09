Letošnja Vilenica o vprašanju identitete znotraj jezikov

V Ljubljani se bo v torek začel 37. mednarodni literarni festival Vilenica. Po dveh koronskih letih bo spet potekal v živo. Glavnina dogodkov bo v prestolnici, z literarnimi branji pa bo segel še v nekatera mesta. Osrednjo nagrado vilenica bodo letošnji dobitnici, latvijski pesnici Amandi Aizpuriete, podelili v soboto v istoimenski jami na Krasu. Lavrinovo diplomo pa bodo podelili že nocoj na predvečeru festivala v Sežani avstrijskem prevajalcu in posredniku slovenske književnosti v nemškem govornem prostoru Ludwigu Hartingerju. Srečanje bo v Amfiteatru Kosovelovega doma ob 19.00.

Na letošnje srečanje pesnikov, pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope, ki ga Društvo slovenskih pisateljev (DSP) pripravlja od leta 1986, prihaja 14 avtorjev iz 12 držav. V središču pozornosti bo dobitnica nagrade, poimenovane po kraški jami, kjer jo ob zaključku festivala tudi podelijo. Latvijska pesnica Amanda Aizpuriete je tudi romanopiska, esejistka in prevajalka. Je avtorica devetih pesniških zbirk, ki so izšle v 14 jezikih, v slovenščino pa je njene pesmi prvi prevedel Veno Taufer.

Na letošnjih okroglih mizah se bodo literati spraševali o tem, kako daleč je dom. Tako so organizatorji podnaslovili temo Vilenice Evropa se širi in krči, znotraj tega pa se bodo posvetili vprašanju begunstva.

Slovenski avtor v središču festivala je letos Andrej Blatnik. Pripada t.i. postmodernistični generaciji slovenskih prozaistov, ki se je v književnosti pojavila v 80. letih ter se zbrala okrog revije Literatura in knjižne zbirke Aleph, ki jo je zasnoval. Posebne pozornosti bo deležna tudi sodobna estonska književnost, ki je bila doslej v Sloveniji precej neznana in bo predstavljena v obliki antologije z 21 pesniki in pisatelji.

V Trstu bodo v torek, 6. septembra, podelili pisateljsko nagrado Srednjeevropske pobude (SEP) za mlade avtorje, s katero javnosti predstavljajo mlado generacijo pisateljev in jim pomagajo pri širjenju njihovega dela s prevodi v jezike članic SEP. Srečanje bo potekalo na sedežu Srednjeevropske pobude s pričetkom ob 17.00, povezoval bo Aljaž Koprivnikar.

Celoten program tukaj.