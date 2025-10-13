Likovni velikani, ki presegajo meje

Takšna gostota velikih imen iz svetovne umetniške zakladnice na enem samem mestu, v Vili Manin pri Codroipu, omamlja, povzroča omotico. Bacon, Bonnard, Cezanne, Courbet, Degas, De Staël, Friedrich, Gauguin, Giacometti, Hopper, Kiefer, Matisse, Modigliani, Mondrian, Monet, Munch, Pissarro, Rothko, Segantini, Sisley, Turner, Van Gogh. To niso še vsi, saj je izkušeni kurator Marco Goldin v šestnajst sob na dveh nadstropjih polkrožne »eksedre«, ki so jo za ta namen obnovili in po vzhodni strani obdaja travnik pred vilo, razvrstil več kot 130 umetnin okoli petdesetih slikarjev iz devetnajstega in dvajsetega stoletja, pa tudi nekaj vrhuncev iz novejšega časa.

Privrženost Američanom

Razstavo Confini (Meje), ki so jo odprli v soboto in bo na ogled do 12. aprila prihodnje leto, je kurator postavil okoli pojma meja - fizičnih, geografskih in kulturnih, a tudi osebnih in intimnih, okoli meja med zemljo in nebom, med časom in prostorom, ter še meja, ki predstavljajo konec, a tudi začetek. Med sprehodom skozi (tesne) prostore bo obiskovalec občudoval resnično kvalitetna dela. Kar nekaj je tudi takšnih, ki jih na evropskih tleh ni enostavno videti - Goldin je izkazal posebno privrženost ameriškim slikarjem -, istočasno pa bo lovil pomene, ki jih je kurator pripisal svojemu izboru.