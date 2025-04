Ljubezen v desetletjih epohalnih sprememb

Najnovejši film Jie Zhang-keja, najvidnejšega kitajskega režiserja 21. stoletja, je bil predstavljen na lanskem filmskem festivalu v Cannesu in pripoveduje o mladem paru, ki se sčasoma čustveno oddalji in odtuji.

Ko sta bila Quaoquiao in Bin stara dvajset let, sta imela na voljo čisto vse. Njun vsakdan je bil zapolnjen s petjem in plesom, mesto jima je pripadalo in z njim seveda tudi sanje in prihodnost. A Bin se na lepem odloči, da bo srečo poiskal drugje, in sicer v večjem mestu Datongu, kjer se ob začetku novega tisočletja dogaja res ogromno. Prepričan je, da bo tam imel veliko več priložnosti kot doma.

Kitajska v tistem času doživlja velike gospodarske in zato tudi družbene spremembe. Kljub ljubezenski zvezi z lepo Quaoquiao Bin brez vsakršne napovedi odide in zapusti vse, kar je do tedaj zgradil. Zaročenki obljubi, da se bo kmalu vrnil, a obljube ne drži. Zato se Qiaoqiao, utrujena od neskončnega čakanja, odpravi na pot, da bi ga poiskala. Naposled ga res najde, a razdalja, ki ju je dotlej ločevala, se je vmes iz geografske spremenila tudi v čustveno ...

Skozi ljubezensko zgodbo danes petinpetdesetletni režiser pred gledalca postavi skoraj epski pogled na razvoj Kitajske v zadnjih dveh desetletjih. Dokumentarna zgodba podaja svež pogled na sodobno družbeno ureditev, hkrati pa izpostavlja individualne usode, ki minevajo v vihri svetovnih sprememb.

Zanimivo potovanje se opira tudi na že skoraj arhivske posnetke iz režiserjeve mladosti, saj je bila protagonistka, Thao Zao, že takrat avtorjeva zaročenka. V filmu jo zato vidimo najprej kot zelo mlado, lepo in navdušeno mladostnico, ki pa s časom in po številnih razočaranjih dobesedno izgubi ves sij.

Film je vsekakor zanimiva zgodba, ki se originalno loteva epohalnih sprememb kitajske družbe. Pripoved je avtor obogatel s številnimi namigi iz svojih prejšnjih filmov. Med drugimi tudi s citati iz dela Still life, ki si je pred skoraj dvajsetimi leti zagotovil zlatega leva na beneški mostri.

Generazione romantica

Država: Kitajska, 2024

Režija: Jia Zhang-ke

Igrajo: Tao Zhao, Zhubin Li, You Zhou, Xu Changchu, Zhou Lan, Maotao Hu, Jianlin Pan