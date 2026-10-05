Mila/Marija z nagrado občinstva na filmskem festivalu v Zürichu

Celovečerni film Mila/Marija koroške scenaristke in režiserke Andrine Mračnikar, ki je na 22. filmskem festivalu v Zürichu doživel svetovno premiero, je prejel nagrado občinstva. Med 28 filmi obeh tekmovalnih programov je prav slovensko-avstrijsko-grška koprodukcija prejela največ glasov festivalskega občinstva. V naslovni vlogi Mile nastopa slovenska igralka Doroteja Nadrah.

Nagrado občinstva sta na zaključni slovesnosti festivala v züriški operni hiši prevzela režiserka Andrina Mračnikar in producent Alexander Dumreicher-Ivanceanu iz avstrijske produkcijske hiše Amour Fou. Podelil jo je igralec Andy Garcia. Za film, ki v središče postavlja upor koroških Slovencev proti nacizmu, ima priznanje občinstva poseben pomen. Mračnikarjeva se v svojem prvem celovečernem igranem filmu posveča temi, ki je tesno povezana tudi z zgodovino njene družine in s katero se ustvarjalno ukvarja že vrsto let.

Dogajanje filma je postavljeno v leto 1942 v gorsko vas na avstrijskem Koroškem. Mila in njen brat Hanzi se med drugo svetovno vojno pridružita oboroženemu odporu koroških slovenskih partizanov in partizank. Mila pod ilegalnim imenom Marija postane poveljnica svoje enote in se v boju za svobodo znajde pred težkimi odločitvami. Film skozi njeno zgodbo odpira vprašanja odpora, jezika, pripadnosti in pravice do samoodločanja.

V vlogi Mile nastopa Doroteja Nadrah, njenega brata Hanzija pa igra avstrijski igralec in glasbenik Oskar Haag. V mednarodni igralski zasedbi so med drugim tudi številni slovenski igralci, med njimi Marko Mandić, Petja Labović, Jurij Drevenšek, Anuša Kodelja, Jure Henigman, Nina Valič, Urban Kuntarič, Tina Potočnik Vrhovnik, Timon Šturbej, Saša Tabaković in Minca Lorenci.

Mila/Marija je prvi celovečerni igrani film, ki v ospredje postavlja zgodovino odpora koroških Slovencev proti nacistični diktaturi. Obenem gre za prvo celovečerno igrano koprodukcijo med Slovenijo in Avstrijo. Film je nastal v produkciji avstrijske hiše Amour Fou Vienna in slovenske produkcijske hiše Vertigo, producentov Danijela Hočevarja in Katje Lenarčič, ter v koprodukciji z grško hišo Indigo View in Ruth Beckermann Filmproduktion.

Slovenski ustvarjalni delež je ob igralski zasedbi močno zastopan tudi v avtorski ekipi. Pri filmu so med drugim sodelovali scenograf Miha Knific, snemalec zvoka Aljaž Lukan, skladatelj Tomaž Grom in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, Avstrijskega filmskega inštituta, Grškega filmskega in avdiovizualnega centra, Slovaškega avdiovizualnega sklada, Filmskega sklada mesta Dunaj, Filmske komisije dežele Koroške in Sklada za prihodnost Republike Avstrije. Nastal je tudi v koprodukciji z RTV Slovenija in avstrijsko javno televizijo ORF ter v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film.

Nagrada občinstva v Zürichu predstavlja pomemben mednarodni uspeh filma že ob njegovi svetovni premieri. Mila/Marija bo 2. decembra otvoritveni film festivala K3 v Beljaku, v avstrijske kinematografe pa prihaja 15. januarja 2027.