Začetek sezone SSG s predstavo Hrup za odrom

Nova abonmajska sezona Slovenskega stalnega gledališča (SSG) se bo začela danes (v petek) z gostovanjem ljubljanske Drame, ki bo v tržaškem Kulturnem domu prikazala komedijo Hrup za odrom Michaela Frayna. Igro v igri odlikujejo situacijski zapleti in bravurozna komika v kaotičnih situacijah, ki nastajajo zaradi napetih odnosov med liki, njihovih ambicij, nesoglasij, ljubosumja, preobčutljivosti. Predstavo je režirala Ivana Djilas, na odru bo do nedelje za vse abonmajske rede (in za izvenabonmajsko občinstvo).