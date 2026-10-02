Loser bi rad znova verjel vase

Danes imamo pred sabo novo ploščo svojevrstnega ameriškega kantavtorja in glasbenega producenta Becka. David Beck Campbell Hansen, splošno znan z imenom Beck, je namreč prejšnji teden izdal nov plošček z naslovom Ride Lonesome. Že iz naslova je razvidno, da gre tu za samotno potovanje, ki bo očitno bolj intimno od prejšnjih.

Beck je vsestranski glasbenik, ki je zaslovel v prvi polovici devetdesetih let s ploščo Mellow Gold, na kateri je bil singel Loser, pesem, ki ji lahko še danes prisluhnemo na marsikaterem žuru.

Ameriški kantavtor, ki so ga nekoč imeli za novega Syda Barretta (to je pokojni pevec legendarne angleške skupine Pink Floyd), je med svojo glasbeno kariero veliko spreminjal svojo glasbo, predvsem pa se je večkrat ukvarjal s pravim glasbenim eksperimentiranjem. Od poskočnega indie roka do elektronske glasbe, psihedelije in folk ritmov (na primer v plošči Morning Phase iz leta 2014). V zadnjih letih se je Beck osredotočil predvsem na pop glasbo, ki pa pri njem ostaja iz določenega zornega kota vsekakor nekonvencionalna.

Album Colors iz leta 2017 je Beck posnel s pomočjo ameriškega glasbenega producenta Grega Kurstina, ki je v prejšnjih letih pomagal pop zvezdam, kot so Lilly Allen, Kylie Minogue in Shakira. Za ploščo Hyperspace iz leta 2019 se je Hansen odločil za ameriškega pevca in glasbenega producenta Pharrella Williamsa, s katerim je sicer že sodeloval pri glasbenem projektu N.E.R.D. Album ni bil na ravni prejšnjih, bil je zelo ambient obarvan in brez posebnih emocij.

Beck se je v naslednjih letih ločil od žene, tu pa tam posnel kak komad sam ali v sodelovanju z drugimi glasbeniki, ni pa imel dovolj energij, da bi vse skupaj spravil v nov plošček. Ločitev od žene ga je baje zelo prizadela, plaval je v težkih vodah – kot je sam povedal v nekem intervjuju – in čakal na pravi trenutek.

S časom je ponovno stopil v stik s prijatelji oziroma glasbeniki, s katerimi je sodeloval pred petnajstimi in več leti. Za produkcijsko plat je po dolgih dvajsetih letih znova poskrbel znameniti angleški glasbeni producent Nigel Godrich. V novi plošči Ride Lonesome lahko prisluhnemo dvanajstim pesmim, traja pa malo več kot tri četrt ure. Besedila so zelo samoizpovedna in intimna, ravno tako tudi glasba. Veliko je akustičnih kitar in klavirja, za orkestralne aranžmaje pa je poskrbel Beckov oče David Campbell.

Beck nam na svoj način izpoveduje svoja čustva, prizna, da ni v najboljši psihološki formi, a skuša ponovno verovati v samega vase. Verjamemo, da mu bo to uspelo, pa čeprav je naslov njegovega najboljšega hita iz daljnega leta 1994 Loser.

Ride Lonesome

Beck

Alternative, folk pop

Capitol Records, 2026