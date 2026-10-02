Prebivalstvo v Italiji se stara hitreje kot drugod

Prebivalstvo v Italiji se stara in to hitreje kot prebivalstvo v drugih evropskih državah. V letu 2025 smo zabeležili 355 tisoč rojstev, kar je v primerjavi s podatkom izpred 60 let, ko je bilo več kot milijon rojstev letno, zelo nizko število. Leta 2040 bo delovno aktivnih pet milijonov prebivalcev manj kot danes. Leta 2050 pa se bo delež starejših prebivalcev povečal za desetino: vsak tretji bo starejši od 64 let, zato se je vredno vprašati, ali bo sistem, ki sloni na vplačanih pokojninskih prispevkih, v prihodnosti še vzdržen.

Podatke o sedanjem stanju in napovedi za prihodnost v zvezi s prebivalstvom, socialo, z delom in s plačami, pa tudi o možnih vplivih umetne inteligence (UI) na bodoče stanje, so predstavili ob včerajšnjem obisku državnega predsednika Nacionalnega zavoda za socialno varnost (INPS) Gabrieleja Fave, ki se je v Trstu v Verdijevem gledališču udeležil konference Il futuro in armonia (Prihodnost v harmoniji).

»Sistem je soliden,« je dejal Fava. »Absolutno soliden, to pa še ne pomeni, da si lahko privoščimo, da ne bi razmišljali o prihodnosti. To moramo storiti danes, ko smo v dobrem položaju, ki nam omogoča, da se osredotočimo na izzive, kot so staranje populacije in upadanje rodnosti,« je pristavil predsednik in poudaril, da v središče postavljajo mlade, bodoče davkoplačevalce, ki pa jim je treba dati možnost, da se v vse hitrejšem in kompleksnejšem svetu uveljavijo in postanejo uspešni.

Lani 27 milijonov zavarovancev

Konferenco so priredili v okviru projekta, s katerim se želijo približati zlasti mladim in s katerim »spreminjajo sistem delovanja zavoda, ki deluje kot državna delavnica socialne blaginje,« je bilo slišati na srečanju, ki ga je vodil deželni direktor zavoda INPS Marco De Sabbata skupaj z umetniškim vodjo gledališča Verdi Valeriem Vicarijem.

Pozitivna plat ne ravno najbolj spodbudne slike je podatek, ki govori o stopnji zaposlenosti, so izpostavili. Ta je bila leta 2025 62,5-odstotna in s tem najvišja v zgodovini italijanske države, je povedal direktor urada INPS za študije in raziskovanje Gianfranco Santoro, ki je postregel tudi z drugimi podatki. Čeprav se zaposlenost zvišuje, razlika z drugimi državami Evropske unije (kjer stopnja zaposlenosti v povprečju znaša okrog 71 odstotkov) ostaja.