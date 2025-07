Luka Šulić publiko očaral na koncertu s tržaškim predznakom

Čeprav je bila tržaška publika v soboto zvečer na Gradu svetega Justa sprva nekoliko hladna, je po poldrugi uri uživanja Luko Šulića, godalni kvartet Aciess in pianista Simona Kravosa nagradila s stoječimi ovacijami in bučnim aplavzom. Koncert slovenskega znamenitega čelista je imel morda še globlji pomen, saj je v domačem mestu na odru s Šulićem prvič nastopil Simon Kravos, tržaški Slovenec, sicer pa magistrski študent kompozicije na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani.

Prvi del koncerta je bil posvečen Šulićevi avtorski glasbi: čelist, ki je sicer zaslovel v duu 2Cellos s Hrvatom Stjepanom Hauserjem, se je leta 2022 podal na samostojno glasbeno pot. Prvi rezultat je bil ravno album Life, zbirka desetih skladb, ki odražajo različne čustvene plati glasbenika. Skladba Phoenix je na primer simbol preporoda, novega začetka. Tako kot se feniks spet rodi iz plamenov. Pesem Blue heart pa hommage morju, Izoli, od koder je Šulićeva mama, in Dubrovniku, kjer se je rodil glasbenikov oče.

»Očka, zakaj so tvoje skladbe vedno tako žalostne, me je nekoč vprašal starejši sin,« je Šulić razložil tržaški publiki, preden bi vžgal z Dreamer in Blossom, edinima skladbama v duru iz albuma. Prvi del koncerta, ki so ga obogatili spektakularni svetlobni efekti, pa je okronala skladba Life, ki je dala ime albumu, »poklon minljivosti življenja in čustvom, ki človeka prevevajo med njegovim kratkim bivanjem na Zemlji.«

»Čas je, da nekoliko razbijemo in zamešano glasbene žanre,« je Šulić napovedal drugi del koncerta, serijo priredb svetovnih klasičnih, pa tudi rock in pop uspešnic. Najprej je ansambel s čelistom na čelu Beethovnovo Moonlight sonato spojil z ritmi ameriške metal skupine Metallica oziroma komadom One. Še skok v 17. stoletje s Poletjem iz Vivaldijevih Štirih letnih časov in že so bili na vrsti Queeni in njihovi znameniti Bohemian Rhapsody ter We are the champions.

Če so poskočni madžarski ritmi Czardas Vittoria Montija publiko pognali na noge, pa je bil zaključek glasbenega spektakla bolj čustven: ob spevni melodiji Fix you angleške rock skupine Coldplay so se marsikateremu poslušalcu na grajskem dvorišču orosile oči.