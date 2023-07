Madama Butterfly v Trstu pred 110 leti prepovedana

Pred dnevi je bila na sporedu 71. Ljubljana festivala Puccinijeva Madama Butterfly v izvedbi beneškega gledališča La Fenice, ponovitev posebne izvedbe tega dela, ki je bilo postavljeno za 55. Mednarodno razstavo beneškega Bienala. Kakorkoli, v vseh pogledih klasika. Za Tržačane še en dragocen podatek, da je zadnje čase prišlo na področju kulture do velikih premikov.

Ne sme se peti v slovenščini

Pred 110 leti je namreč Slovensko gledališče (SG) iz Trsta napovedalo, da bo v začetku oktobra prvič na tržaškem odru uprizorilo »znamenito in prekrasno« opero Metuljček. Navedli so imena gostujočih in domačih pevcev. Na dan, ko naj bi bila premiera, 5. oktobra 1913, pa so v Edinosti zagrenjeno ugotavljali nenadno odpoved oziroma prepoved izvedbe te opere:

Opera je študirala in pripravljala Puccinijevo: »Madame Butterfly« («Die kleine Frau Schmetterling«; »Metuljček«) in jo je tudi popolnoma naštudirala in pripravila za nocoj, da v njej predstavi občinstvu svoje nove angažirane operne sile. V istem času, ko se je začela opera študirati, se je tudi obrnila intendanca na tukajšnjega zastopnika založniške firme Ricordi iz Milana za dovoljenje za uprizoritev in pozneje tudi direktno na firmo samo, da bi se gotovo izognila vsaki nepriliki, a vendar trdno pričakujoč, da dobe to dovoljenje popolnoma gotovo, kot nekaj samo po sebi umljivega - saj taka dovoljenja dajejo z veseljem vsa nemška založništva, ki še ne štejejo 2000letne kulture. V našem slučaju se je zgodilo drugače: Definitivno prepoved nam je tukajšnje zastopništvo dalo šele včeraj pozno popoldne in je bil dotični gospod zastopnik tudi toliko odkrit, da je povedal, da leži vzrok prepovedi v tem, da je Trst italijansko mesto in se vsled tega italijanska opera na teh »italijanskih« tleh ne sme peti v slovenskem jeziku.