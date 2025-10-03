VREME
Magrisov roman postal partitura, ki pripoveduje goriško zgodbo

Knjiga, v kateri nastopata Carlo Michelstaedter in Enrico Mreule, je navdihnil projekt Fedeli d’amore, s katerim se je tržaško operno gledališče Verdi vključilo v program Evropske prestolnice kulture

Katja Kralj |
Trst |
3. okt. 2025 | 13:34
    Magrisov roman postal partitura, ki pripoveduje goriško zgodbo
    Prizor predstave Fedeli d'amore v Gorici (TIBALDI)
Roman tržaškega pisatelja in germanista Claudia Magris Un altro mare (Drugo morje, Modrijan, 2011) je postal izhodišče projekta z naslovom Fedeli d’amore, s katerim se je tržaško operno gledališče Verdi vključilo v program novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture - GO! 2025. Ta osvetljuje prijateljstvo med goriškim filozofom, poetom in slikarjem Carlom Michelstaedterjem in Enricom Mreulejem. Izbira je bila zelo tehtna, saj so z njo izpostavili veličino goriškega misleca. Realizacija pa nikakor ni bila enostavna, kajti zelo težko je v enourni predstavi strniti in dovolj jasno prikazati zapleteno snov.

Zahtevne naloge se je lotil Arnaldo Colasanti, ki je med oba protagonista - Michelstaedterja in Mreuleja - ter zbor porazdelil razmišljanja, dialoge in komentarje, glasbo pa je skomponiral Giorgio Battistelli, mednarodno priznan italijanski skladatelj. Premiera je v soboto, 27. septembra, zaživela v hangarju goriškega letališča. V Trstu pa je partitura zaživela le v koncertni obliki.

