Manj surovi, celo melanholično rokerski

Ameriški rokerji Black Label Society z Zakkom Wyldeom na čelu se po treh letih vračajo na glasbeno sceno z novim ploščkom Doom Crew Inc. Dvanajst novih pesmi posvečajo svoji širši ekipi oz. »družini«, t.i. Doom Crew.

Začetek glasbene kariere Zakka Wyldea je podoben pravljici. Jeffrey Phillip Wielandt, znan s psevdonimom Zakk Wylde, je eden najboljših kitaristov vseh časov. Že v najstniških letih se je lotil igranja kitare, preigraval je predvsem komade svojih idolov Black Sabbath. Ko je Ozzy Osbourne leta 1987 iskal novega kitarista za svoj samostojni glasbeni projekt, mu je do takrat neznani Wylde poslal krajšo demo kaseto, na katero je posnel nekaj pesmi. Ozzy je mladega kitarista povabil na avdicijo, nekaj mesecev kasneje pa je 19-letni Wylde že stal na odru ob svojem idolu in igral pred oceanskimi množicami. Uresničile so se mu sanje, ob tem pa je to bila idealna odskočna deska za nadaljnjo kariero. Wylde je z Ozzyjem posnel devet studijskih albumov in postal kitarska legenda. Leta 1998 je ustanovil svoj heavy metal bend Black Label Society, s katerim je do danes izdal več kot deset plošč, obenem pa sodeloval pri številnih drugih glasbenih projektih. Leta 1996 je izdal tudi svojo prvo solistično ploščo z naslovom Book Of Shadows, v kateri je prvič prikazal svojo romantično plat, pred petimi leti pa dodal še nadaljevanje Book Of Shadows II.

Black Label Society je na začetku bila izrazito heavy metal skupina, njeni člani pa so zvesto sledili načelom »Sex, drugs and rock’n’roll« stila življenja. Z leti so se nekoliko umirili, ravno tako pa tudi njihova glasba, ki je postala manj surova in »agresivna«. Sound benda je danes bolj topel, bluz obarvan, pa čeprav je rokerska žilica še vedno močno prisotna. Wylde ni le izvrsten kitarist, ampak tudi odličen pianist in pevec, ki imenitno interpretira akustične balade. Te so prisotne tudi v novem albumu Doom Crew Inc.; v mislih imam skladbe Forever And A Day, Farewell Ballad in pa predvsem ganljivo priredbo starejše bendove uspešnice Love Reign Down. V vseh teh je prisoten vsakič nov Wyldov kitarski solo, že prepoznavni znak ameriškega rokerja. Veliko je tudi heavy glasbe – Gospel Of Lies je na primer doom komad à la Black Sabbath, You Made Me Want To Live je tudi močna pesem, End Of Days pa melanholično rokerska. Skratka res dobra plošča!

Doom Crew Inc.

Black Label Society

Hard rock – heavy metal

Spinefarm Records, 2021