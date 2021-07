Manu Chao konec julija pri Belopeških jezerih

Še tretjič bo francoski pevec in kitarist španskih korenin Manu Chao nastopal na glasbenem festivalu No Borders Music Festival. Manu Chao bo nastopal 30. julija pri Belopeških jezerih, kot so danes sporočili organizatorji festivala. Na 26. izvedbi festivala, ki se začenja 24. julija, bodo nastopali še Ludovico Einaudi, Colapesce Dimartino, Gianna Nannini e in »super« triofa v sestavi Stefano Bollani, Trilok Gurtu in Enrico Rava.

Manu chao je prijatelj in v bistvu eden izmed ambasadorjev festivala No Borders Music Festival, saj je leta 2019 že navdušil publiko pod vznožjem Kanina, lani pa na planoti pod Montažem.