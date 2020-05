Mariji Vidau letošnja nagrada tantadruj za življenjsko delo

Tržaška kostumografinja Marija Vidau, dolgoletna sooblikovalka umetniške podobe slovenskega gledališča v Trstu, je prejemnica letošnje nagrade Tantadruj za življenjsko delo. Tako je sklenila žirija, ki so jo sestavljali Ingrid Kašca Bucik, Bine Matoh in Nataša Sosič.

Deseta razglasitev primorske gledališke nagrade tantadruj bo letos potekala kot spletni dogodek, ki ga bodo tri primorska gledališča predvajala na socialnih omrežjih v torek, 19. maja ob 20. uri, medtem ko bo tradicionalna podelitev, ki bo združila vodstva gledališč, žirante in nagrajence, mogoča šele takrat, ko bodo varnostni ukrepi dovoljevali prireditev. Na spletni slovesnosti bodo razglasili nagrade za gledališki dosežek, za igralsko stvaritev in za predstavo v celoti, ki jih je izbrala žirija v sestavi Ivana Zajc, Janez Starina in Andraž Gombač (predsednik).

Spletne slovesnosti se bodo na virtualnem odru (facebook strani sodelujočih gledališč) udeležili direktorji oz. umetniški vodje Danijel Malalan - Slovensko stalno gledališče, Katja Pegan - Gledališke Koper, Maja Jerman Bratec in Marko Bratuš - SNG Nova Gorica ter predsednica upravnega sveta SSG Breda Pahor.

»Umetniško snovanje kostumov za več kot tristo petdeset predstav v domala vseh slovenskih gledališčih je prineslo Mariji Vidau tudi veliko zadoščenja,« so med drugim zapisali v utemeljitvi nagrade. »Njeno vodilo je bilo eksperimentiranje, izvirnost je iskala tudi v unikatnih dodatkih, ki jih je večkrat izdelala sama, vendar je dosledno upoštevala gledališko tradicijo. Umetniško in ustvarjalno delo, ki ga je opravila Marija Vidau na prizorišču slovenskega gledališča, je primorskemu prostoru dalo pridih univerzalnosti in enkratnosti,« med drugim piše v utemeljitvi nagrade.