Marko Kravos po poti skozi življenje

Grem jaz takole s sprehajalnim korakom ... Z belim slamnikom po Pomolu Audace s pogledom uprtim proti morju, od tod dalje na Veliki trg, po mestnih ulicah, po kanalu, vse do domače hiše na Brandežiji pri Sv. Ivanu in še naprej do šole, gostilne in še malo dlje – v naravo, med oljke nad sinjino.

Ob toplem glasu kitare in pripovedovalca spremlja kamera korak pesnika, pisatelja, esejista in prevajalca Marka Kravosa »po poti skozi življenje« in kakor v knjigi obrača liste, razkriva nova poglavja, ki tvorijo dokumentarni film V kamen, v vodo. Tega si je za RTV Slovenija zamislila Cvetka Bevc, režijo pa je podpisal Primož Meško. Film so v petek predvajali v prostorih Narodne in študijske knjižnice v sodelovanju s Slavističnim društvom Trst, Gorica, Videm, sledil pa je pogovor s protagonistom oziroma slavljencem, 80-letnikom Markom Kravosom.

Da gre za eno osrednjih imen tržaške poezije, ki je v več kot pol stoletja neprekinjenega delovanja ustvarilo izjemen literarni opus, s katerim nagovarja bralce različnih generacij, je o Kravosu uvodoma dejala predsednica Slavističnega društva Vilma Purič. »Prevetril je razlage naše preteklosti in jih oddaljil od utesnjenosti. Verze je odprl ironiji, igrivosti in humorju. Svet in človeka v njem meri iz svetle perspektive, verjame v moč vitalizma in sledi občutjem, ki zagotavljajo varnost in svobodo duha, se posmehuje tegobam in ustvarja distanco od bolečine. Prostor poezije polni s podobami lepega, povečini iz narave in človeka riše z radoživostjo,« je dejala in se zaustavila tudi pri erotično-senzualnih vsebinah, vojni in odnosu do jezika.

Kravosa spremlja gledalec skozi njegov vsakdan – na srečanje s šolsko mladino, ob spominih na mladost, na gimnazijo v Ulici Lazzaretto vecchio, na študij v Ljubljani. Pospremi ga v ribarnico, z njim cvre sardone, striže oljke v družbi sina Kajetana. Sledi mu na klepetih s Sanjo Širec, Marjanom Kravosom - Pančijem, Francem Vecchietom, Robertom Dedenarom ali Miranom Košuto, se odpelje v Rezijo do Renata Quaglie in še v Ljubljano k Ivanu Drobniku.