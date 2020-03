Slovenski klub je po današnjem potresu na Hrvaškem na svoji Facebook strani objavil videa, v katerih sta Marko Sosič in Sanja Širec podarila branje v hrvaščini z mislijo na Zagreb in njegove prebivalce. Marko Sosič, tržaški pisatelj in režiser, ki je študiral na akademiji v Zagrebu, je delil branje Gustava Flauberta.