Martina Oppelli ganila Paola Sorrentina

Strokovna kritika je na filmskem festivalu v Benetkah zelo dobro sprejela film italijanskega režiserja Paola Sorrentina La Grazia. Film govori o predsedniku republike (marsikdo je v njem prepoznal Sergia Mattarello), ki se sooča z življenjskimi in etičnimi dilemami, kot je na primer evtanazija.

Predsednika igra odlični Toni Servillo. V zvezi z evtanazijo se je Sorrentino v intervjuju za italijanski dnevnik La Repubblica spomnil tržaške Slovenke Martine Oppelli, ki je pred kratkim ob zdravniški pomoči umrla v Švici, potem ko tukajšnje javnozdravstveno podjetje Asugi trikrat ni ugodilo njeni želji, da bi mukam zaradi hude oblike multiple skleroze naredila konec v domačem okolju. Oskarjev nagrajenec je novinarki Arianni Finos povedal, da ga je zelo ganil video posnetek, v katerem Martina Oppelli postavi na glavo splošno razmišljanje o smrti in o evtanaziji.

Mattarella ali ne?

»Vi si sploh ne morete predstavljati kolikokrat sem poskusila ostati priklenjena na življenje, preden sem se odločila za takšen korak,« je v eni svojih zadnjih, če ne zadnji izjavi dejala Martina Oppelli.V Sorrentinovem filmu so mnogi, kot rečeno, prepoznali življenjsko in politično zgodbo Sergia Mattarelle. Režiser sicer to zanika in poudarja, da se je zgledoval po dejanjih zadnjih italijanskih predsednikov, ne samo aktualnega.