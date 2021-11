Medejin spomin v operni enodejanki

Skladatelj Stefano Sacher in režiserka Jasmin Kovic sta skupaj podpisala otroški muzikal Gregor in Silvija, najnovejšo produkcijo za najmlajše Slovenskega stalnega gledališča, njuni imeni pa bosta povezani ta konec tedna tudi v operni enodejanki, ki bo na sporedu v gledališču Hangar v Trstu.

La memoria di Medea (Medejin spomin) po libretu Uga Vicica – monodrama je v izvirni, dramski različici nastala za Lidio Kozlovich – je bila prvič izvedena v obliki operne enodejanke leta 2016, v prirejeni različici in novi uprizoritvi pa bo zaživela danes (sobota) ob 20.30 in jutri (nedelja) ob 17. uri. Slovenski delež je v novi zasedbi precejšen: pevski protagonisti so Anna Viola, Massimiliano Svab, Raffaele Prestinenzi in Nada Tavčar, scene je skupaj z režiserko ustvaril Mario Leopoli, kostume Snežica Černic, video pa Sybil Calligaris. Producent predstave je društvo Mozart Italia, ekipa Hangar Teatri pa je prispevala tehnično podporo in dvorano.