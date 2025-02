Medgeneracijski spor načenja družino

Ženska roka, v tem primeru celo štiri roke sester Delphine in Muriel Coulin vodijo zelo moški film, ki sta ga bretonski režiserki posneli ob izrednem nastopu Vincenta Lindona. Petinšestdesetletni francoski igralec je za ta nastop na septembrski beneški Mostri prejel pokal Volpi za najboljšo moško vlogo.

Zgodba je postavljena v manjše mesto vzhodne Francije. Tam živi Pierre, železničar in nekoč tudi zagrizen sindikalist, ki se ni odpovedal idealom, a se je po smrti soproge oddaljil od delavskega gibanja in se posvetil predvsem vzgoji sinov, ki sta izgubila mamo v najstniških letih.

Od jutranjega zajtrka do večerje spremljamo vsakdan treh moških, ki se kar dobro razumejo, dokler starejši sin Fus ne zaide v slabo družbo in se približa nasilju skupine skrajnih desničarjev. Oče Pierre tega ne more nikakor sprejeti in se ne more sprijazniti z dejstvom, da sta si brata, ki sta zrasla pod isto streho in ob enaki vzgoji tako različna, saj je mlajši Louis zgleden dijak, ki se na vsak način trudi, da bi mu uspelo v pariško Sorbono.

Fus in Louis imata kljub vsemu dober odnos in mlajši sin starejšega brata večkrat brani, medtem ko je Pierre nemočna priča vse večjega vpliva nasilne družbe na njegovega starejšega sina. Fus očita očetu krivdo njegove generacije, ki je privedla svet do hude krize in mladim onemogočila sanjati o boljši prihodnosti.

Trenje med očetom in sinom, ki hkrati seveda ponazarja spor med generacijama, se stopnjuje in naposled privede do dramatičnega zaključka.

Režiserki, sestri Coulin, se tudi s pomočjo romana Kaj potrebujete ponoči pisatelja Laurenta Petitmangina (ki je sodeloval pri oblikovanju scenarija), spet lotita zelo aktualnih družbenih vprašanj. Tokrat tudi prenosu vrednot, ki jih včasih prav okolje v katerem živimo, globoko načne. Spet izredni Vincent Lindon pa tako kot že v številnih prejšnjih celovečercih pooseblja lik angažiranega moškega, ki se trudi za realizacijo tega, v kar verjame.

Tokrat pa se pri tem bori celo za obstoj lastne družine ...







Noi e loro (Jouer avec le fou)

Država: Francija, 2024

Režija: Delphine in Muriel Coulin

Igrajo: Vincent Lindon, Benjamin Voisin in Stefan Crepon