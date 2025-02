Ministrica Vrečko poslanico ob kulturnem prazniku vezala na EPK

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je poslanico ob letošnjem kulturnem prazniku vezala na Evropsko prestolnico kulture (EPK), ki se bo prav na praznik začela v Novi Gorici in Gorici. Kultura širi meje našega sveta, ki naj bo - v skladu s sloganom EPK - brezmejen, je zaželela.

Kot je zapisala ministrica, je kultura temelj povezovanja, dialoga in iskanja odgovorov na izzive časa. »Kultura gradi skupnost, nas spodbuja k ustvarjalnosti, odprtosti in solidarnosti ter nam pomaga razumeti sebe, druge in svet, v katerem živimo.«

Z EPK bo Slovenija letos postavljena v središče evropskega kulturnega dogajanja, projekt pa po njenih besedah ponuja vizijo prihodnosti, v kateri kultura presega zgodovinske razlike, nacionalne meje in povezuje ljudi, skupnosti ter poziva k miru.

EPK sicer, kot meni ministrica, ni le festival kulture in umetnosti, ampak ima razvojni potencial, ustvarja nove prostore za skupnost, obuja pozabljene kotičke, spodbuja trajnostni in kulturni turizem, povečuje dostopnost, razmišlja o skupni prihodnosti ter omogoča, da umetnost in kultura postaneta del našega vsakdana.

Kot je izpostavila Vrečko, kultura namreč ni pomembna le na praznik in ob velikih dogodkih, temveč so vsak dan »med nami ljudje, ki skrbijo za bogastvo jezika, književnosti, glasbe, filma, gledališča, arhitekture, kulturne dediščine in umetnosti v vseh njenih izrazih. Njihovo delo je neprecenljivo«.

Ob tem je opozorila še, da je poleg spoštovanja njihovega dela potrebno imeti v mislih tudi dediščino, brez katere bi bila sedanjost drugačna. »Naša emancipacija skozi zgodovino je bila utemeljena prav na kulturi, brez tega danes ne bi govorili slovensko, živeli v svobodni in demokratični družbi ter samostojni državi,« je spomnila ministrica.