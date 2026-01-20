VREME
Torek, 20 januar 2026
Ministrica za kulturo Asta Vrečko obiskala Primorski dnevnik

Ob priložnosti 80-letnice edinega slovenskega dnevnika v Italiji je predstavnica slovenske vlade obiskala naše tržaško uredništvo

Jaruška Majovski |
Trst |
20. jan. 2026 | 13:33
    Ministrica za kulturo Asta Vrečko obiskala Primorski dnevnik
    Slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko na obisku v tržaškem uredništvu Primorskega dnevnika (FOTODAMJ@N)
»Priznanje in zahvala ob 80-letnici Primorskega dnevnika za prispevek h krepitvi javnega obveščanja z izpostavljanjem regionalnih in čezmejnih tematik,« piše na plaketi, ki jo je slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko danes, ko je obiskala naše tržaško uredništvo, izročila odgovornemu uredniku Primorskega dnevnika Igorju Devetaku.

Predstavnica slovenske vlade je z obiskom počastila 80-letnico obstoja našega dnevnika. Ministrico so poleg Devetaka sprejeli še predsednik Zadruge Primorski dnevnik Igor Kocijančič, podpredsednica DZP-PRAE Alenka Obad ter novinarke in novinarji edinega slovenskega dnevnika v Italiji. Med obiskom je beseda med drugim tekla o medijih, o njihovem družbenem pomenu, o novem slovenskem zakonu o medijih, pa tudi o izzivih, s katerimi se ti soočajo v sodobnem času.

