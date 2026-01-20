Ministrica za kulturo Asta Vrečko obiskala Primorski dnevnik

»Priznanje in zahvala ob 80-letnici Primorskega dnevnika za prispevek h krepitvi javnega obveščanja z izpostavljanjem regionalnih in čezmejnih tematik,« piše na plaketi, ki jo je slovenska ministrica za kulturo Asta Vrečko danes, ko je obiskala naše tržaško uredništvo, izročila odgovornemu uredniku Primorskega dnevnika Igorju Devetaku.

Predstavnica slovenske vlade je z obiskom počastila 80-letnico obstoja našega dnevnika. Ministrico so poleg Devetaka sprejeli še predsednik Zadruge Primorski dnevnik Igor Kocijančič, podpredsednica DZP-PRAE Alenka Obad ter novinarke in novinarji edinega slovenskega dnevnika v Italiji. Med obiskom je beseda med drugim tekla o medijih, o njihovem družbenem pomenu, o novem slovenskem zakonu o medijih, pa tudi o izzivih, s katerimi se ti soočajo v sodobnem času.