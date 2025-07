Miran Košuta o dragocenih iskalcih drugega

V papirnatem morju prevečkrat nepotrebnih knjig najdemo dragulj ali knjigo, ki ima svoj pomen in smisel, ki presega ego pisca ali založnika. Med pomembnimi knjigami izstopa delo Mirana Košute Altronauti, povedano »po našim« - Iskalci drugega. Knjiga je pred nedavnim izšla pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT) in prinaša izbor študij in esejev Mirana Košute, ki je delo napisal v italijanščini. Predstavili jo bodo v soboto ob 10. uri na Trgu sv. Antona v Gorici.

Izbor prinaša v kronološkem zaporedju like umetnikov, izobražencev in piscev nasploh, ki so v Trstu in na Primorskem, vsak v svojem času, prispevali k interkulturnemu spoznavanju in pletenju stikov med Slovenci in Italijani v naših stičnih krajih. To so med drugimi Dante, Primož Trubar, Alojz Gradnik, France Bevk, Vladimir Bartol, Srečko Kosovel, Boris Pahor, Ciril Zlobec in Fulvio Tomizza.

Pletli so mrežo proti nevednosti in nato proti kozlovskemu butanju glave ob glavo, rogov ob rogove. Košuta prinaša podatke in ugotovitve, ki jih ne poznamo niti tisti, ki dnevno premlevamo narodna vprašanja. Pomaga nam k izhodu iz zakletega kroga ponavljanja istega.