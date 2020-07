Mittelfest letos v znamenju empatije

V današnjem koronačasu kakšno vlogo naj ima empatija? Kako jo dojemamo, kako jo vrednotimo, kako jo lahko umetniško izrazimo: letošnji Mittelfest, ki so ga premaknili v pozno poletje, bo razpletal to rdečo nit. Kot so organizatorji ponovili na sredini videokonferenci, so po eni strani na vsak način želeli izvesti tudi mednarodni festival, po drugi pa se z novimi razmerami soočiti ne samo organizacijsko, temveč tudi vsebinsko. Kot smo že napovedali, bo »empatični« festival potekal v Čedadu od 5. do 13. septembra.

Vsebinsko je Mittelfest 2020 zastavil umetniški vodja Haris Pašović, ki z njim sklepa triletni mandat. Nosilno idejo je z besedami ameriškega znanstvenika Carla Sagana ponazoril Pašović, ki je zastavil dilemo: »Če bi se ranil in bi krvavel, bi v tovrstnem kritičnem trenutku imel ob sebi rajši ljubečo prijateljico, ki se ob pogledu na kri onesvesti, ali pa sposobnega zdravnika, ki zna s profesionalno držo in brez vsakršnega čustva zaustaviti krvavitev«? Torej, empatija da ali ne in v kakšnih okoliščinah oziroma »dozah«. In dandanes ima empatija svoje mesto? Lahko in kako vpliva na kakovost našega življenja? Odgovore bodo ustvarjalci iskali in ponujali s pomočjo gledaliških, glasbenih in plesnih predstav.