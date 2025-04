Mittelfest o tabujih, mejah med svetim in prepovedanim

Kje so temelji in mejniki naše (zahodne) civilizacije? Kaj je bilo pred dano in zapisano besedo, ki ji pravimo zakoni? Umetniški vodja Mittelfesta Giacomo Pedini si je na predstavitvi letošnjega festivalskega programa izposodil Platonove misli o zakonih. Z njimi je utemeljeval izbrano temo 34. izvedbe srednjeevropskega festivala: tabu, kar je po njegovi razlagi meja med svetim in prepovedanim, med tem, kar je pravilno in kar je zgrešeno.

Danes, tako Pedini, je ta meja precej zabrisana, in zato je umetniški razmislek več kot aktualen. Program osrednjega festivala se bo odvijal v Čedadu od 18. do 27. julija, pred njim se bo zgodil Mittelyoung, in sicer od 15. do 18. maja.

Letošnji Mittelfest bo zaznavno žensko zaznamovan, saj se bo ob poustvarjalkah predstavilo veliko ustvarjalk; veliko bo glasbenih kontaminacij; gledališke predstave slonijo na pomembnih zgodbah. Festival pa bo tudi »po meri družin«, saj bo veliko dogodkov primernih za vse starostne skupine. In nenazadnje: uredili so nov prireditveni prostor, in sicer na vrtu Uršulink.

Program osrednjega festivala vsebuje 29 umetniških projektov, festivala mladih pa devet, umetniške zvrsti za oba festivala so štiri: glasba, gledališče, ples in cirkus. Če ostanemo pri številkah, bo na Mittelfestu 2025 na sporedu 16 glasbenih, šest gledaliških, štiri plesne in tri cirkuške predstave.